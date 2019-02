Didžiausia pasaulyje įrašų kompanija „Universal“ išleis Jovani ir Jazzu bendrą dainą

Praėjusių metų rugpjūčio mėnesį Jonas Nainys ir Justė Arlauskaitė-Jazzu pristatė bendrą dainą „Keep It To Myself“. Didelės sėkmės sulaukęs kūrinys tapo bene didžiausiu 2018-ųjų pabaigos ir 2019-ųjų pradžios hitu, kurį puikiai įvertino ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šiandien oficialiai patvirtinta, kad DJ Jovani ir Jazzu dainą išleisti apsisprendė didžiausia muzikos pasaulio įrašų kompanija „Universal Music“.

„Neapsakomai geras jausmas sulaukti teigiamų įvertinimų ne tik iš Lietuvos, bet ir už jos ribų“, – sako Jonas Nainys. „Sunku patikėti, tačiau daina šiuo metu yra vienas iš dažniausiai Lenkijos radijo stotyse skambančių kūrinių. Pradėjus bendradarbiauti su švedų ir britų dainų autoriais viskas pakilo į kitą lygį. Esu labai dėkingas Jazzu, už tai, kad sutiko įdainuoti šį kūrinį. Tikiu, kad tai nebus paskutinis kartas, kai mes dirbsime kartu“.

„Man labai malonu žinoti, kad ši daina rado kelią ne tik į mūsų šalies melomanų širdis. Tikiu, kad „Keep It To Myself“, po to, kai ją išleis didžiausia įrašų kompanijai „Universal“, taps dar populiaresne“, – komentavo Justė Arlauskaitė-Jazzu.

Pagal klausytojų reitingus pirmaujančios Lenkijos radijo stoties „RMF FM“ populiariausių dainų sąraše DJ Jovani ir Jazzu kūrinys „Keep It To Myself“ paskutinę praėjusių metų savaitę karaliavo 1-oje vietoje. Nuo rugsėjo mėnesio ši daina Lenkijos radijo stotyse buvo transliuota 1200 kartų, tačiau vien per gruodį transliacijų skaičius viršijo 1400 kartų. Ši sėkmė atkreipė didžiausios muzikos pasaulio įrašų kompanijos „Universal“ dėmesį – šiuo metu yra derinamos dainos išleidimo sutarties detalės.

Lietuvoje „Keep It To Myself“ taip pat neliko nepastebėta. Daina yra vienas iš dažniausiai 2018 m. „YouTube“ kanale transliuotų kūrinių, kurio peržiūrų skaičius siekia 9 milijonus kartų.

„Baladę „Keep It To Myself“ sukūrė žinomi dainų autoriai iš Švedijos, su kuriais pastaruoju metu dažnai bendradarbiauju“, – prisimena J. Nainys. „Pirmąkart „Keep It To Myself“ išgirdau atliktą akustiškai, tačiau iškart pajutau, kad jau žinojau, kaip ji skambės ir kas ją įdainuos. Pasidalinau daina su Jazzu, kuri ją įsimylėjo nuo pirmojo akordo“.

Savo susižavėjimo šia daina neslėpė ir dainininkė Jazzu: „Tai meilės daina apie santykius, išgyvenimus ir sentimentus, tačiau tuo pačiu ji yra lengvai įsimenama. Tai prisiminimų daina, neleidžianti pamiršti, kad meilė yra gyva“.

Manoma, kad netolimoje ateityje Jovani kartu su Jazzu įrašys dar vieną naują bendrą kūrinį, tačiau patys atlikėjai neskuba to patvirtinti ar paneigti.