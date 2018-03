„Oskarai“ 2018: geriausiu režisieriumi išrinktas G. del Toro

Guillermo del Toro (Giljermas del Toras) sekmadienį laimėjo geriausio režisieriaus „Oskarą“ už filmą „Vandens forma“ (The Shape of Water) – kritikų pripažinimą pelniusią fantastikos juostą apie nebylės valytojos romaną su mįslinga jūrų būtybe.

Priimdamas apdovanojimą per ceremoniją Holivudo kino teatre „Dolby Theater“ meksikietis režisierius pasiskelbė esąs imigrantas ir gyrė kino gebėjimą „ištrinti liniją smėlyje“. Šiuos komentarus jis išsakė Jungtinėse Valstijose tvyrant nusiteikimui prieš imigrantus.

G. Oldmanas – geriausias aktorius

Gary Oldmanas (Garis Oldmanas) sekmadienį pelnė geriausio aktoriaus „Oskarą“ už pagrindinį vaidmenį filme „Tamsiausia valanda“ (Darkes Hour), vaizduojančiame, kaip Winstonas Churchillis (Vinstonas Čerčilis) 1940 metų gegužę tapo Didžiosios Britanijos premjeru, vykstant Antrajam pasauliniam karui.

Dėl JAV Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimo taip pat varžėsi aktorius (Timoti Šalamė), nusifilmavęs juostoje „Vadink mane savo vardu“ (Call Me by Your Name), Danielis Day-Lewis (Danielis Dėjus-Liuisas), suvaidinęs filme „Phantom Thread“, Danielis Kaluuya (Danielis Kaluja), pasirodęs filme „Pradink“ (Get Out) ir Denzelis Washingtonas (Denzelis Vašingtonas) – už vaidmenį trileryje „Roman J. Israel, Esq“.

Geriausios aktorės „Oskaras“ – F. McDormand

Frances McDormand (Fransis Makdormand) sekmadienį laimėjo geriausios aktorės „Oskarą“ už įtūžusios motinos, kovojančią su vietos pareigūnais, nesugebančiais išsiaiškinti jos dukros nužudymo, vaidmenį kriminalinėje dramoje „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

F. McDormand, anksčiau pelniusi JAV Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimą už vaidmenį filme „Fargo“, pastatė savo „Oskaro“ statulėlę ant scenos ir dedikavo šį apdovanojimą visose kategorijose nominuotoms moterims.

Dėl geriausios aktorės apdovanojimo taip pat varžėsi Saoirse Ronan (Sirša Ronan), suvaidinusi filme „Lady Bird“, Margot Robbie (Margo Robi) – už vaidmenį filme „Aš esu Tonia“ (I, Tonya), Sally Hawkins (Salo Hokins), pasirodžiusi fantastinėje juostoje „Vandens forma“ (The Shape of Water) ir Meryl Streep (Meril Strip) – už vaidmenį filme „Valstybės paslaptis“ (The Post).

Geriausias filmas – „Vandens forma“

Fantastinei juostai „Vandens forma“ (The Shape of Water), kurios veiksmas vyksta Šaltojo karo laikais, sekmadienį vakare atiteko geriausio filmo „Oskaras“.

Režisieriaus G. del Toro filmas dar prieš Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimų ceremoniją buvo laikomas vienu iš favoritų. Jis turėjo 13 nominacijų ir gavo keturis apdovanojimus.

Filme Sally Hawkins (Sali Hokins) vaidina valytoją nebylę, įsimylinčią vyriausybės laboratorijoje laikomą vandens būtybę.

Dokumentinis filmas apie dopingo skandalą Rusijoje apdovanotas „Oskaru“

Amerikiečių režisieriaus Bryano Fogelio (Brajeno Fogelio) dokumentinis filmas „Ikaras“ (Icarus) apie olimpinį judėjimą sukrėtusį Rusijos dopingo skandalą sekmadienį pelnė JAV Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimą.

„Oskaras“ skirtas filmui, vaizduojančiam, kaip B. Fogelis stengiasi išnarplioti dopingo sistemas, pasitelkusį į pagalbą autoritetingą rusų mokslininką Grigorijų Rodčenkovą. Jie kartu atliko eksperimentų ir išsiaiškino, kaip galima apeiti patikrinimus dėl dopingo. Šios jų pastangos atsidūrė skandalo, dėl kurio iš daugelio Rusijos sportininkų buvo atimta teisė dalyvauti Rio de Žaneiro ir Pjongčango olimpiadose, centre.

Buvęs Rusijos kovos su dopingu agentūros (RUSADA) vadovas G. Rodčenkovas buvo atleistas iš pareigų pabėgo į Jungtines Valstijas.

Jo suteikta informacija padėjo kanadiečių teisininkui Richardui McLarenui (Ričardui Maklarenui) parengti išsamią nepriklausomą ataskaitą Pasaulinei antidopingo agentūrai (WADA) apie Rusijos sportininkų dopingo vartojimą. Tame dokumente, kuris vietomis priminė romaną apie Šaltojo karo laikų šnipus, buvo detaliai aprašyta, kaip veikė dopingo programa, įskaitant faktus apie tai, kaip valstybės agentai slapta išgabendavo sportininkų šlapimo mėginius iš tyrimų laboratorijų.

„Apdovanojimą skiriu daktarui Rodčenkovui. Tikimės, kad „Ikaras“ taps žadinančiu skambučiu. Taip, tai filmas apie Rusiją, bet dar labiau – apie būtinybę kalbėti tiesą, ypač dabar“, – per ceremoniją Los Andželo kino teatre „Dolby Theatre“ atsiimdamas apdovanojimą sakė B. Fogelis.

Dėl Kino akademijos apdovanojimo taip pat varžėsi Steve'o Jameso (Stivo Džeimso) juosta „Abacus“ apie JAV nekilnojamojo turto paskolų krizę, prancūzų kino veteranės Agnes Vardos (Anjes Vardos) filmas „Faces Places/Visages Villages“, Feraso Fayyado (Feraso Fajado) „Paskutinieji žmonės Alepe“ (Last Men in Aleppo) ir Yance'o Fordo (Jenso Fordo) „Strong Island“.