Dainų šventė sutraukė apie pusę Lietuvos

Neseniai Lietuvoje skambėjusi „Dainų šventė“ bent trumpam subūrė beveik pusę Lietuvos - šventės renginių transliacijas per nacionalinę televiziją, internetu ir gyvai koncertuose pamatė apie 1,5 mln. šalies gyventojų.

Rekordinio susidomėjimo sulaukė tautiškos giesmės tiesioginė transliacija.

„Dainų dieną „Vienybė težydi“ buvo įsijungę daugiau nei pusė milijono gyventojų, o tiesioginės transliacijos reitingas pasiekė 5 proc. Panašią auditoriją surinko ir tiesioginė šokių dienos transliacija „Saulės rato ritimai“, o įskaičiavus ir 3 dienų atidėtą žiūrėjimą, netgi viršijo Dainų dienos vidutinę auditoriją. Tačiau viską pranoko tautiškos giesmės transliacija iš Dainų šventės - ją gyvai stebėjo, o gal ir kartu giedojo, apie trečdalis milijono žiūrovų“, - sakė rinkos tyrimų bendrovės „Kantar TNS“ Media tyrimų ir įžvalgų vadovė Lina Petraitienė.

Palyginti su praėjusia Dainų švente, vidutinis visų renginių transliacijų reitingas buvo per pusantro karto didesnis. O tautiškos giesmės giedojimo transliacijos reitingas prilygo „Eurovizijos“ nacionalinės atrankos finalui. Iš viso Dainų šventės transliacijas per TV bent trumpam įsijungė 1 mln. 27 tūkst. žiūrovų. Prieš ketverius metus vykusią Dainų šventę per LRT stebėjo 1 mln. 22,5 tūkst. žiūrovų.

„Dainų diena, Šokių diena ir Ansamblių vakaras tradiciškai būna labiausiai lankomi ir laukiami renginiai. Šiemetinėje Šokių dienoje finalinę spalvingą tautinę kompoziciją kūrė per 8 tūkstančius šokėjų, Dainų dienoje jungtiniame chore dainavo 12 tūkst. choristų. Tokie atlikėjų skaičiai palieka didžiulį įspūdį, o koncertuose patiriamos emocijos išauga tūkstančius kartų“, - sakė Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius ir Dainų šventės vadovas Saulius Liausa.

110 tūkstančių žiūrovų Dainų šventės transliacijas tiesiogiai stebėjo internetu, o antra tiek (115 tūkst.) peržiūrėjo šventės koncertų įrašus. Prie transliacijų šventės dienomis aktyviausiai jungtasi iš Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Peru, Vokietijos, JAV ir kitų šalių, daugiausia iš šalių kuriose gyvena gausios lietuvių bendruomenės.

Į šventinius renginius buvo parduota per 30 tūkstančių bilietų, skaičiuojama, kad dar 150 tūkst. žiūrovų apsilankė nemokamuose renginiuose.

Šimtmečio Dainų šventėje, vykusioje birželio 30-liepos 6 dienomis Vilniuje ir Kaune, dalyvavo apie 1,5 tūkstančio kolektyvų: 36 tūkst. dalyvių, iš jų apie 17 tūkst. vaikų. Į šventę atvyko per 1,5 tūkst. užsienio lietuvių ir 17 Lietuvos tautinių bendrijų kolektyvų. Tai - didžiausias pagal dalyvių ir žiūrovų skaičių Lietuvos šimtmečio minėjimui skirtas renginys.

Pirmą sykį Dainų šventė įvyko 1924 m. Kaune. Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje ji rengiama kas ketverius metus. UNESCO 2003 m. yra pripažinusi Baltijos šalių dainų ir šokių švenčių tradiciją bei simboliką Žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru.