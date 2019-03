B. Dylano gitara aukcione parduota už 187 tūkst. dolerių

Roko poetas šia 1965 metų gamybos „Fender“ elektrine 12 stygų gitara, be kita ko, naudojosi įrašinėdamas savo legendinį albumą „Blonde on Blonde“.

1966-aisiais išleistas studijinis B. Dylano albumas buvo dvigubas albumas su tokiais hitais, kaip „Just Like a Woman“, „Sad Eyed Lady Of The Lowlands“ ir „I Want You“. Muzikos žurnalas „Rolling Stone“ albumą „Blonde Blonde“ įtraukė į „500 geriausių visų laikų albumų“ šimtuką.