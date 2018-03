Austrija išsirinko – į „Euroviziją“ keliaus 17 metų muzikuojantis C. Sampson

Šiais metais Austrijai atstovaus pusę savo gyvenimo muzikos industrijoje besisukiojantis Cesar Sampson, jis atliks dainą „Nobody But You“.

Atlikėjui didžioji „Eurovizijos“ scena nėra naujiena – kaip pritariantysis vokalistas jis konkurse pasirodė 2016 ir 2017 metais.

Pasak eurovision.tv, sulaukęs 17 metų dainininkas pradėjo važinėti į muzikinius turus su žymiomis Austrijos grupėmis. Tačiau didžiąją karjeros dalį jis dirbo už scenos ribų, buvo kompozitorių bei muzikos prodiuserių grupės „Symphonix International“ narys. Dėl šios organizacijos C. Sampson jau du kartus dalyvavo didžiausiame Europos dainų konkurse kaip pritariantysis vokalistas.

Austrijos „Eurovizijos“ atstovui dainą „Nobody But You“ kurti padėjo kiti „Symphonix International“ nariai: Sebastian Arman, Joacim Persson, Borislav Milanov and Johan Alkenas. Anot C. Sampson, šis kūrinys – tai dalis jo širdies ir gyvenimo istorijos, kuri turėtų paliesti kiekvieną klausytoją.