Australijos „Eurovizijos“ atstovė dainavo ir B. Obamai

Šiais metais J. Mauboy į „Euroviziją“ grįžta kaip dalyvė su daina „We Got Love“. Ji yra laikoma viena sėkmingiausių Australijos atlikėjų, muzikinę kelionę pradėjusi 2006-aisiais, kai būdama 16-os laimėjo dainų konkursą „Australian Idol“. Nuo tada J. Mauboy išleido penkis geriausiųjų dešimtuką pasiekusius albumus bei penkiolika TOP 20 išsilaikiusių dainų. Be to, moteris du kartus laimėjo tėvynėje rengiamus „ARIA“ muzikos apdovanojimus.

J. Mauboy turėjo galimybę keliauti ir dainuoti kartu su įžymiausiais pasaulio atlikėjais: Beyonce, Pitbull, Flo Rida, Snoop Dog bei Ricky Martin. Gyvus dainininkės pasirodymus stebėjo buvęs Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Prezidentas Barackas Obama, JAV televizijos žvaigždė Oprah Winfrey bei amerikiečių komikė bei laidų vedėja Ellen DeGeneres.