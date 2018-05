Aštuoni Lykke Li veidai: nuo meditacijos iki alkoholio gamybos

Pastaruoju metu vieną po kito ji kaip masalą gerbėjams mėto naujas dainas ir vaizdo klipus. Praėjusią savaitgalį Lykke Li pristatė klipą „deep end“. Tai telefonu nufilmuota viena pašėlusi ir aistringa jos gyvenimo naktis, pasibaigianti telefoną panardinus į baseiną. Kiek anksčiau pasirodė klipas „utopia“, skirtas Motinos dienai. Jis taip pat sumontuotas iš asmeninio gyvenimo kadrų ir jame vaidina jos sūnus Dionas. Šią savaitę suplanuota dar viena premjera – „hard rain“ klipe vaidins ne tik pati Li, bet ir garsus švedų menininkas Moley Talhaoui.

Vaikystė, šeima, meilė, motinystė, laimė ir liūdesys – tokios turbūt bus jos būsimo albumo temos. „so sad so sexy“ mūsų ausis pasieks birželio 8 d. Po 4 metų pertraukos į sceną grįžtanti netradicinė popmuzikos žvaigždė neleidžia abejoti – laukimas atsipirks su kaupu.

Lykke Li – Deep end

Lykke Li – daugiapusė menininkė ir labai stipri asmenybė. Štai aštuonios ryškiausios jos kūrybingos asmenybės pusės.

1. Atsakinga verslininkė

Vienas iš originalių Lykke Li hobių – alkoholinio gėrimo „Yola Mezcal“ gamyba. Meksikoje atsiradęs meskalis gaminamas iš agavos. Trys stiprios moterys – Yola Jimenez, Gina Correll Aglietti ir Lykke Li – nutarė sukurti savitą jo rūšį. Jos pasiskolino Yolos senelio receptą. „Šiandien meskalį rasite prašmatniuose baruose, bet prieš 15 metų jo nebuvo net Meksikos sostinėje. Jis laikytas valstiečių gėrimu“, – pasakoja Y. Jimenez. Šį verslo sumanymą trijulė susiejo su stipria politine žinute. Gamybos ir prekybos procese įdarbintos vien moterys. „Yola Mezcal“ aktyviai pasisako už Meksikos moterų finansinį savarankiškumą. Lykke Li yra šio gėrimo veidas, kūrybos vadovė ir savininkė.

2. Žvaigždė

Į šio eliksyro pristatymo vakarėlį buvo sukviesti ne tik smalsūs kaimynai, bet ir šou pasaulio grietinėlė: Lady Gaga, Lana Del Rey, Samas Smithas, Florence Welch, Tobias Jesso Jr., taip pat mados, meno, literatūros atstovai. Visi jie yra geri Lykke Li bičiuliai. Ne mažiau įžymybių atvyko ir į privačią būsimo Lykke‘s albumo perklausą. Tarp svečių buvo ne tik žymiausi radijo stočių ir muzikos įrašų leidyklų atstovai, bet ir Miley Cyrus, Alicia Keys bei Markas Ronsonas. Tai tik keli įrodymai, kad Lykke Li sukasi popmuzikos A lygoje. Beje, pirmojo albumo gastrolėse ją apšildė dabartinė Elono Musko mergina ir elektroninės popmuzikos diva Grimes.

3. Rami siela

Vienas ryškiausių mūsų laikų kino režisierių Davidas Lynchas pasikvietė Lykkę išgerti kavos. Po to jie sukūrė bendrą dainą ir tvinpyksišką klipą „I’m Waiting Here“. Šiandien jie labai artimi draugai. D. Lynchas jau beveik 40 metų yra transcendentinės meditacijos „ambasadorius“ ir patarė ją išbandyti Lykkei. „Išbandžiau daugybę pabėgimo būdų – narkotikus, jogą, girtuoklystę, šamanus, terapeutus, net meilužius... Viską. Sutikusi Davidą papasakojau jam apie savo problemas, o jis man papasakojo apie meditaciją. Tai visiškai pakeitė mano gyvenimą. Dabar daug geriau jaučiu savo širdį ir kūną, tapau geresnė rašytoja, menininkė, o svarbiausia – moteris. Tapau labiau savimi“, – rašė Lykke Li.

4. Reperė

Vieną pirmųjų jos dainų „Little Bit“ 2009 m. remiksavo ir į mixtape‘ą įtraukė kanadiečių megažvaigždė Drake‘as. Naujajame Lykke Li albume tikrai bus hiphopo muzikos įtakų. Juk prie jo dirba Jeffas Bhaskeris – jis ne tik Lykkes mylimasis, bet ir vienas kiečiausių muzikos prodiuserių pasaulyje. Vienas svarbiausių jo CV įrašų – darbas su Kanye Westu. Vilniuje laukiamą švedų muzikos žvaigždę taip pat visada traukė hiphopas. Savo muzikos kataloge ji turi jau minėto Drake‘o dainos koverį. Ją taip sužavėjo Harlemo reperis A$AP Rocky, kad po koncerto prišoko prie jo lyg kokia paauglė. Baigėsi tuo, kad jie drauge sukūrė dainos „No Rest for the Wicked“ remiksą.

Drake – Hold On, We're Going Home (Lykke Li Cover)



5. Bendradarbė

Ji jau yra dirbusi su „Röyksopp“, „U2“, D. Lynchu, Robyn. Turi dainų ir su Kanye Westu, Woodkid, Emile Haynie, Romy Madley Croft iš „The xx“. Net „Kings of Leon“ pasiūlė jai perdainuoti grupės kūrinį. Visus tris Lykke Li albumus prodiusavo švedų indie pop grupės „Peter, Björn & John“ narys Björnas Yttlingas. Jis dirba su Chrissie Hynde, „Primal Scream“ ir net „Franz Ferdinand“. 2016 m. su juo Lykke įkūrė ir supergrupę „LIV“. Prie jų prisidėjo „Miike Snow“ nariai ir Jeffas Bhaskeris. Pastarasis yra tokių hitų kaip „Uptown Funk“ ir „We Are Young“ autorius. Dar jis yra Lykke Li gyvenimo vyras, vaiko Diono tėvas ir jos naujo albumo prodiuseris.

David Lynch feat. Lykke Li – I‘m Waiting Here

6. Studentė

Užklupta šlovės, universitetui laiko ji neturėjo. Tačiau kartais pasvajoja apie literatūros ir filosofijos studijas. Lykke daug kuo domisi: neuromokslais, poezija, mitologija, feministine teorija. Ji – tikra aktyvistė ir dažnai pasirodo labdaros renginiuose. Jai nuo paauglystės artima bohema, intelektualūs ir išskirtiniai menininkai. Ji visada žavėjosi Patti Smith, kino režisieriumi Bernardo Bertolucci. Viena mėgstamiausių jos knygų – Leonardo Coheno „Žavūs nevykėliai“.

7. Aktorė

Lykke irgi trokšta vaidinti – švedų režisierius pasikvietė ją kurdamas filmą „Tommy“, o Terrence‘o Malicko filme „Song to Song“ ji suvaidino Ryano Goslingo merginą. Ji pati prisideda prie savo klipų kūrimo ir juose filmuojasi. Taip ji žaidžia kiną. Beje, jos klipe yra nusifilmavęs vienas žymiausių Švedijos aktorių Stellanas Skarsgårdas. Jo darbų sąraše – „Keršytojai“, „Karibų jūros piratai“, „Nimfomanė“, „Gerasis Vilas Hantingas“ ir daugybė kitų filmų.

Gera Lykke‘s draugė yra Greta Gerwig. Ši aktorė filmavosi kultiniuose indie filmuose ir pas Woodie Alleną. O šiemet tapo penktąja istorijoje moterimi, nominuota „Oskarui“ už režisūrą. Jos debiutinis filmas „Lady Bird“ iš viso nominuotas penkiems „Oskarams“.

Lykke Li – Utopia



8. Kompozitorė

Jos dainas mėgsta pasirinkti įvairiausių filmų ir serialų autoriai. Li balsas skamba „Adelės gyvenime“, „Saulėlydyje“, „Insurgentėje“, „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“, „Vampyro dienoraščiai“ ir kituose. Mados pasaulis irgi ne kartą bandė Lykkę įsitempti pas save. Ji pasirodė „Levi’s“ reklamoje, buvo „Gucci“ reklaminis veidas ir prisidėjo kuriant „H&M“ drabužių liniją. Tačiau atvirai sako, kad šis pasaulis ne jai: „Sutikau grynai dėl finansinės naudos. Reikėjo grynųjų kuriant naują vaizdo klipą.“

„Aš fotografuoju. Man patinka rašyti ir kolekcionuoti. Renku įvairias nuotraukas ir eilėraščius. Man patinka kurti mažyčius pasaulius iš jausmų, garsų ir kvapų. Patinka dekoruoti namus. Apsipirkinėti vintažinėse parduotuvėse. Patinka gaminti valgį ir žiūrėti filmus. Man patinka įvairi kūryba“, – vardija Lykke Li.

Šiuos mažyčius ir kruopščiai sukurtus muzikinius pasaulius galėsime išvysti ir išgirsti Vilniaus koncertų salėje „Compensa“ – jau gegužės 29 d.