Amerikietiško „bluegrass“ meistrai „The Brothers Comatose“ įkaitins Lietuvos publiką

Iš San Francisko kilusi grupė surengs net keturis nemokamus pasirodymus. Svečių iš JAV laukia aktyvi savaitė, kurioje numatyti koncertai, meistriškumo pamokos/susitikimai su miestų jaunimu, muzikos pedagogais ir „bluegrass“ gerbėjais, interviu su žiniasklaidos atstovais, pasirodymai ir filmavimai LRT televizijos programose „Labas rytas, Lietuva“ ir „Duokim garo“.

Charizmatiškieji „americana“ muzikos meistrai vos per keletą metų pakerėjo Jungtinių Amerikos Valstijų sceną savo įspūdingais pasirodymais. Jų atliekama „bluegrass“, country ir rock‘n‘roll muzika kuria JAV pietvakarinių valstijų kultūrai būdingą nuotaiką. Broliai Benas ir Alexas Morrisonai – muzikinio penketo pagrindiniai vokalistai, grojantys gitara ir bandža, bei šios siautulingos styginių instrumentų grupės lyderiai. Kartu su kontraboso meistru Scottu Padenu, smuikininku Philipu Brezina ir mandolina grojančiu Ryanu Avellone‘u savo galinga energija ir gaivališku muzikavimu jie uždegė muzikos gerbėjų širdis nuo paties San Diego ir Seattle‘o iki Salt Lake City miesto.

Išleidusi tris, kritikų aukštai įvertintus albumus – „Songs From The Stoop“ (2010), „Respect The Van“ (2012) ir „City Painted Gold“ (2016) – grupė sutelkė jėgas naujų kūrinių įrašams, kurių vienas ryškiausių buvo 2017 m. įrašytas indie-roko legendos Johno Vanderslice‘o prodiusuotas singlas „Don't Make Me Get Up and Go“.

Išgarsėjęs šiais kūriniais, kaliforniečių penketukas surengė gastroles su grupėmis „Devil Makes Three“, „Yonder Mountain String Band“ ir „Lake Street Dive“. Vėliau „The Brothers Comatose“ rengė savo solinius turus klubuose ir pasirodė festivaliuose „High Sierra“, „Delfest“, „Outsidelands“ ir „Pickathon“. Jie sėkmingai koncertavo Kanadoje ir Australijoje, o 2018 m. muzikantai vyko tarptautinių gastrolių į Kiniją pagal JAV muzikos mainų ir švietimo programą „Amerikos muzika pasaulyje“ („American Music Abroad“). Šios programos rėmuose, JAV ambasada kartu su prodiuserine kompanija „Arts Libera International“ pristatys „The Brothers Comatose“ koncertus ir meistriškumo seminarus keturiuose Lietuvos miestuose. Turo metu svečiams iš JAV pritars muzikantai iš Lietuvos: Klaipėdoje pasirodys „bluegrass“ meistrai – atlikėjų grupė „Blue Station“, o Vilniuje – „americana“ stiliaus muzikos atlikėjai „Midnight Special“.

Organizatoriai pranešė, kad artėjantys koncertai sulaukė didžiulio visuomenės susidomėjimo, todėl būtina išankstinė registracija.

Koncertai vyks :

Balandžio 11d. 19 val. Klaipėdos koncertų salėje. Nuoroda į registraciją – čia.:

Balandžio 12d. 17 val. Kėdainiuose, krašto muziejaus daugiakultūriniame centre. Nuoroda į registraciją – čia.

Balandžio 13d. 19 val. Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje. Nuoroda į registraciją – čia.

Balandžio 14d. 15 val. Jašiūnuose, dvaro sodybos rūmuose. Nuoroda į registraciją – čia.