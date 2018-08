„69 danguje” narė I. Martinkėnaitė atskleidė savo grožio ritualus

Moteriškais geros savijautos, sporto ir grožio patarimais žinoma moteris nuolatos dalijasi ir su pačios įkurto tinklaraščio „Su Ingrida“ skaitytojomis.

– Kuo šią vasarą grupė „69 danguje“ nustebino savo gerbėjus?

– Jau šiltojo sezono pradžioje klausytojams pristatėme savo naujausią dainą „Lik dabar ir čia“ bei jos vaizdo klipą. Tai – daugiau nei po pusantrų metų pertraukos pristatytas grupės kūrinys. Naujoji daina – šilta, nerūpestinga, idealiai tinkanti vasariškiems nuotykiams. Tad vasarą pasitikome su smagia daina, kuri mus ir klausytojus galėtų lydėtų iki pat rudens. Saulėtos dienos, karštos naktys, smėlis, jūra ir lengva muzika – ko daugiau reikia tobulai vasarai?

– Bene, kas savaitgalį su grupės narėmis lekiate koncertuoti į pajūrį. Įdomu, ar kelyje, o galbūt po koncertų viena su kita dalijatės grožio, geros savijautos patarimais?

– Dažnai drauge keliaujame, kartu būname gana ilgą laiką, tad tikrai spėjame aptarti ir grožio pasaulio naujienas. Nors visos esame skirtingos, ir mūsų skoniai išsiskiria, tačiau neretai netgi pasibandome viena kitos rekomenduojamos kosmetikos produktų, išbandome siūlomą geros savijautos metodą. Juk geriausia reklama ta, kuri sklindą iš lūpų į lūpas.

– Kaip savo grožiu rūpinatės vasarą, juk karštis, sūrus jūros vanduo, smėlis: visa tai itin sausina odą.

– Išties pajūryje leidžiu visas vasaras. Na, o ši – ypatinga, lepinanti mus nuostabiais orais, tačiau svarbu nepersistengti su saulės voniomis. Ypatingai saugau veidą ir kaklo zoną. Naudoju apsaugines nuo saulės priemones, o dar geriau – slepiuosi po skėčiu (juokiasi). Be to, naudoju serumą su vitaminu C, kuris atstato saulės pažeistą odą.

– Ar tarp visų kitų grožio ritualų nepamirštate odos drėkinimo?

– Tai yra vienas pagrindinių dalykų vasarą! Mano oda linkusi sausėti, todėl visuomet su savim turiu drėkinančių vienkartinių kaukių, vartoju maisto papildus su kalogenu ir hialiurono rūgštimi, kurie padeda išlaikyti odos drėgmę. Taip pat reikia nepamiršti gerti daug vandens!

– Jums teko išbandyti prancūzų kosmetikos produktus, ar patiko?

– Pastaruoju metu išties gyvenu prancūziškomis nuotaikomis (šypsosi). Visai neseniai teko dalyvauti draugų vestuvėse Prancūzijoje, įspūdingoje pilyje. Po šventės su vyru dar spėjome aplankyti ir prie vandenyno esantį austrių miestelį. Tad grįžusiai iš Prancūzijos man buvo labai įdomu ir smalsu susipažinti su kosmetikos iš Provanso naujovėmis. Sakyčiau, itin tinkantys naudoti vasarą ar vykstant į keliones po šiltuosius kraštus. Ypač karštomis vasaros dienomis, sakyčiau, reikėtų pamiršti kosmetikos „sunkiąją artileriją“: serumus, regeneruojančias priemones ir leisti odai atsipūsti, naudojant lengvas, tarsi besvores gelio pavidalo priemones.

– Ingrida, kokia yra Jūsų jaunystės ir žavesio paslaptis?

– Man dažnai užduoda klausimą: kas yra graži moteris? Graži moteris man – tai savimi pasitikinti, nuolat save tobulinanti bei dirbanti su savo asmenybe. Tokia moteris rūpinsis ir puoselės ne tik išorinį, tačiau dar svarbiau – vidinį savo grožį. Žinoma, tai neturi tapti manija ar vieninteliu gyvenimo tikslu! Visur svarbus balansas ir saiko jausmas. Tikrai nėra būtinybės darytis visų grožio procedūrų iš eilės ar gyventi sporto salėje. Kur kas svarbiau tokie paprasti, bet nuolatos puoselėjami dalykai, kaip sveika mityba, kasdienis judėjimas ir bendra gera savijauta, harmonija viduje. Tai ir suteikia moteriai žavesio bei patrauklumo.

– Mėgstate aktyviai sportuoti, taipogi patarimais, kaip lavinti kūną dalijatės su savo tinklaraščio skaitytojomis.

– Aktyviai sportuoju visą gyvenimą, žinoma, būdavo ir ilgesnių poilsio pertraukų: kai itin didelis darbo krūvis, tenka pristabdyti tempą. Svarbu įsijausti į save, išmokti klausytis savo kūno ir sielos. Reikia rasti tokią aktyvią veiklą, kuri tau teiktų malonumo. Maždaug prieš šešerius metus atradau bėgimą, tuomet prasidejo naujas etapas. Tačiau mėgstu išbandyti ir kitas veiklas, tarkim, žiemą bėgimą keičiu į jogą arba sporto salę.

– Įdomu, kokį komplimentą, susijusį su Jūsų grožiu, prisimenate iki šiolei?

– Man visi komplimentai labai mieli, visada malonu jų sulaukti. Visgi, labiausiai mėgstu komplimentus, išreikštus gėlėmis (šypsosi). Kaip smagu vasarą po koncerto sulaukti laukų gėlių puokštės. Man pievų ir laukų gėlės vasarą pačios gražiausios. Vyras žino šią mano silpnybę ir kas savaitę pradžiugina mane gėlių puokšte.