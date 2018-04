Šviesos salelės kuria kiemo magiją: kaip išsirinkti?

– Ar lauko šviestuvų mada keičiasi dažnai ? O gal šios eksterjero detalės mada išvis nepaliečia?

– Mada, kaip ir visur, šioje srityje taip pat egzistuoja. Tik madingos naujovės čia labiau techninės. Šiuo metu madingi ir sparčiai populiarėjantys lauko šviestuvai su integruotais šviesos diodais. Jie ekonomiški, patogūs eksploatuoti, ilgaamžiai. Šviesos diodai leidžia išgauti ir įvairias lauko šviestuvų formas: nuo miniatiūrinių iki liejančių didžiulius šviesos srautus. Šie lauko šviestuvai dabar užima vis didesnę rinkos dalį.

– Ar lietuviai mėgsta saulės energijos šviestuvus?

– Lietuvoje jie nėra labai populiarūs dėl suprantamos priežasties – pas mus mažai saulės. Vasarą jos dar užtektų, tačiau žiemą dėl prasto apšvietimo lauko šviestuvai prastai veiktų arba išvis neveiktų. Žemų temperatūrų klimato zonoje gerai funkcionuoja tik kokybiški saulės šviestuvai, o jie gana brangūs. Didžiuosiuose prekybos centruose siūlomi pigesni, tačiau jie teveikia vasarą ir vos kelis sezonus. Tokia produkcija formuoja neteisingą nuomonę, neva saulės šviestuvai gerai nešviečia šaltuoju metų laiku. Šviečia, bet kokybiški ir, suprantama, brangesni. Įsigiję tokius šviestuvus, vėliau neturėsite jokių elektros išlaidų. Be abejo, šviestuvai su saulės kolektoriais nesukuria tokio šviesos srauto, kokį turi šviestuvai su elektros maitinimu. Tad tokie šviestuvai tinkami tik vietiniam apšvietimui, daugumos jų šviesos srautas siekia iki keleto metrų. Bet tai yra vienas geriausių pasirinkimų norintiesiems ateityje sumažinti elektros išlaidas.

– Minėjote, kad lauko šviestuvų madas atspindi techniniai parametrai. Kuo džiugina gamintojai, jei kalbėtume apie lauko šviestuvų valdymą?

– Taip, ir čia yra naujovių. Dabar lauko šviestuvus galime valdyti nuotoliniu pulteliu, išmaniuoju telefonu: ne tik iš namų ar darbovietės, ir išvažiavę į kitą miestą ar į užsienį. Gaminant šviestuvus naudojami laikmačiai, kuriuos užprogramavus šviestuvai gali užsidegti arba išsijungti tam tikrą valandą, arba fotorelės, kurios įžiebia šviestuvus sutemus ir išjungia prašvitus. Ypač paklausūs šviestuvai su judesio jutikliais. Toks apšvietimas – ne tik patogus, bet ir padedantis taupyti.

Visi norime išsaugoti savo kiemo, sodo jaukumą ir per šviesą skleidžiamą magiją, todėl labai svarbu neapkrauti lauko erdvių šviesos šaltiniais.

– Kokios dažniausios klaidos įrengiant lauko apšvietimą?

– Naujakuriai labai entuziastingai įsirengia namus, investuoja, o kai reikia pataupyti, taupo lauko apšvietimo sąskaita: arba atideda vėlesniam laikui, arba perka pigiausius lauko šviestuvus. Tačiau pamirštama svarbiausia: vidaus šviestuvai funkcionuoja normaliomis sąlygomis, kai sausa, šilta, o lauko šviestuvai – ekstremaliomis, kai tenka patirti 60 laipsnių temperatūros amplitudę. Be to, jie turi atlaikyti ir lietų, ir sniegą, ir purvą, ir drėgmę, ir smūgius. Tad verta prisiminti liaudies išmintį, kad šykštus moka dukart, o kad taip nenutiktų, geriau iškart rinktis kokybiškus lauko šviestuvus.

– Kokį patarimą duotumėte naujakuriams namų valdų savininkams, dar nesuplanavusiems lauko apšvietimo?

– Pirmasis patarimas būtų neskubėti apšviesti teritorijos be aiškios vizijos. Yra viena taisyklė, kuria ir pats vadovaujuosi, ir savo klientams primenu: šviesa turi būti ten, kur jos reikia, lauko apšvietime yra geriau mažiau negu per daug. Juk visi norime išsaugoti savo kiemo, sodo jaukumą ir per šviesą skleidžiamą magiją, todėl labai svarbu neapkrauti lauko erdvių šviesos šaltiniais. Dažnai žmonės pasistato namą, pakabina vieną prožektorių virš namo, kitą – virš garažo. Tai primityvus, nejaukus ir neefektyvus apšvietimas. Pamirštama, kad prožektorius skirtas didelėms aikštelėms, stadionams apšviesti, tai labiau saugumo priemonė, jaukumo ji nekuria. Kai konsultuojame savo klientus, visada klausiame, ką jie nori savo kieme apšviesti: namo fasadą, takus, žaliąsias vejas, iki kurios zonos? Puikiai parinktas ir priderintas lauko apšvietimas gali papuošti kiemą ir pabrėžti jame esančius elementus tiek dieną, tiek tamsiuoju paros metu. Įvairūs pastatomi, lempas imituojantys ar įmantrių formų bei spalvų lauko šviestuvai gali diktuoti eksterjero stilių ir sukurti išskirtinį įspūdį.