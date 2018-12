Italai vėl nepatenkinti Kalėdų egle Romos centre

Miestelėnų nuomone, medis atrodo aptriušęs. Jo šakos sulūžusios, o kai kur jų apskritai nėra. Pasak italų, šių metų Kalėdų eglė atrodo dar blogiau negu liūdnai pagarsėjusi pernykštė, kainavusi 50 tūkstančių eurų.

Tada romiečiai ją lygino su „tualeto šepečiu“. Kaip jie praminė šių metų Kalėdų eglę, kol kas nepranešama.

Už Kalėdų eglės pastatymą atsakingos bendrovės atstovai pareiškė, jog kai kurios jos šakos prieš transportavimą buvo specialiai sulenktos ir iki švenčių bus sutvarkytos. Be to, daugiau kaip 20 metrų aukščio medį dar papuoš per 60 tūkstančių energiją tausojančių lempučių.