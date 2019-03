Ekspertai: S. Boticelli kopija laikytas paveikslas nutapytas dailininko dirbtuvėse

Nuvalę per šimtmetį pageltusį lako sluoksnį ir nešvarumus restauratoriai patvirtino, kad paveikslas „Madonna Of The Pomegranate“ – mažesnė garsiojo 1487 metų paveikslo, eksponuojamo Florencijos galerijoje „Uffizi“, versija – „stilistiškai yra per daug panaši, kad būtų kopija“.

Organizacijos „English Heritage“ restauratorė Rachel Turnbull (Reičel Ternbul) ketvirtadienį pranešė, jog tyrimas rentgenu ir infraraudonaisiais spinduliais parodė po dažais esantį piešinį ir pakeitimus, nebūdingus kopijoms.

Šis paveikslas, priklausantis vieno deimantų magnato kolekcijai, vaizduoja Mariją su kūdikiu glėbyje, apsuptą ją garbinančių sparnuotų angelų ir vienoje rankoje laikančią granatmedžio vaisių.

Nuo balandžio 1 dienos jis bus eksponuojamas Londono pietrytinėje dalyje esančiuose XVIII amžiaus pradžios rūmuose „Ranger's House“.