Daugiausiai teatro apdovanojimų susišlavė miuziklas „Orkestro apsilankymas“

Per sekmadienį įvykusią JAV teatro apdovanojimų „Tony“ įteikimo ceremoniją amerikiečių miuziklas „Orkestro apsilankymas“ (The Band's Visit) aplenkė pripažintą spektaklį „Haris Poteris ir prakeiktas vaikas“ (Harry Potter and the Cursed Child), susišluodamas daugiausiai – 10 – statulėlių, tarp kurių yra apdovanojimas už geriausią miuziklą.