Dalį Banksy paveikslo supjaustęs smulkintuvas buvo „deaktyvuotas“

Popieriaus smulkintuvas, pernai iš dalies sunaikinęs garsiojo britų menininko Banksy paveikslą netrukus po to, kai jis buvo nupirktas aukcione, buvo „deaktyvuotas“, pranešė vienas Vokietijos muziejus pirmadienį, artėjant šio paveikslo ekspozicijai.

„Mes norėjome išvengti (tokio scenarijaus), kad po trijų ar keturių dienų, koks nors lankytojas, kaip Londone, (atsineštų) paslėptą mygtuką... ir smulkinimas vyktų toliau“, – sakė Baden Badene esančio Friederio Burdos (Friderio Burdos) muziejaus direktorius Henningas Schaperis (Heningas Šaperis).

Minėtas darbas, dabar pavadintas „Meilė yra šiukšliadėžėje“ (Love is in the Bin), po netikėtos teatrališkos metamorfozės Londono aukcione „Sotheby“ spalio mėnesį, antradienį buvo pademonstruotas pirmą kartą.

„Mes atidarėme rėmą, viską apžiūrėjome ir pamatėme, kad smulkintuvo mechanizmas buvo deaktyvuotas“, – sakė H. Schaperis. Kas užblokavo šį mechanizmą, muziejaus direktorius nenurodė.

Banksy paveikslas „Mergaitė su balionu“ (Girl With Balloon) iš dalies susinaikino praėjus kelioms akimirkoms po to, kai buvo parduotas „Sotheby's“ aukcione už 1,04 mln. svarų (1,2 mln. eurų).

Iki šiol brangiausiai praduotas Banksy paveikslas nuslinko į jo rėmuose įtaisytą popieriaus smulkintuvą, o iš jo apačios išlindo sukarpytos juostelės.

Tačiau paveikslo pirkėjas tęsė jo įsigijimo procedūrą. Kai kurie meno ekspertai sako, kad dabar kūrinys gali būti vertas dar daugiau nei iki sunaikinimo.

Šis darbas Baden Badeno modernaus meno muziejuje bus eksponuojamas iki kovo 3 dienos.