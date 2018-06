Apdovanoti 2018 metų „Dainų dainelės“ laureatai

Devyni mėnesiai – tiek kasmet trunka „Dainų dainelės” maratonas. Finišo tiesioji – 2018 metų „Dainų dainelės” laureatų apdovanojimų ceremonija. Šiemet laureatais tapo daugiau kaip pusantro šimto dalyvių: 24 solistai, 4 duetai, 2 tercetai, 2 kvartetai, 12 ansamblių.

„Dainų dainelė“ apskritai per visus keturis ratus auga, nors Lietuvoje kasmet vaikų dešimčia tūkstančių mažėja, dainuojančių daugėja, o ne mažėja. Ji keičiasi turinio prasme, margumo. Per dešimtmetį išgirdome įvairių dainų, Lietuvos kompozitorių, siūlydami jas rinktis. Be abejo, tuo skiriasi, kad mažėja angliškai dainuojamų dainų, stengiamasi dainuoti lietuviškai arba lietuvių autorių dainas“, – teigia Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius Romualdas Kondrotas.

Laureatų mokytojos pritaria – „Dainų Dainelė“ turi likti tradicija, per 44 metus ji Lietuvai padovanojo ne vieną dešimtį scenos profesionalų.

Šiemet „Dainų dainelė“ vyko 23 kartą. Sekmadienį Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre vyks konkurso laureatų koncertas. Renginį tiesiogiai transliuos LRT TELEVIZIJA, LRT RADIJAS ir LRT.lt.

Daugiau – Luko Šniolio reportaže.