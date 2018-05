Vogęs, grasinęs ir moterį išžaginęs vyras bus priverstinai gydomas

Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, beveik dvejus metus po atokias Aukštaitijos vietoves klajojęs ir nusikaltimus vykdęs 55 metų Anykščių rajono gyventojas K. A. bus gydomas sustiprinto stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje – Rokiškio psichiatrijos ligoninėje.

Psichinę negalią turintis K. A. 2015 metais pabėgo iš pensionato, kuriame gyveno, ir ėmė klajoti po Anykščių, Molėtų bei kitus Utenos apskrities rajonus. Manoma, kad maistu, drabužiais, kitais reikalingais daiktais jis apsirūpindavo vagiliaudamas, įsibraudamas į svetimas sodybas.

Anykštėnas yra užpuolęs į namus grįžtantį vyrą ir grasinęs nušauti medžiokliniu šautuvu, kurį anksčiau buvo pavogęs kitoje sodyboje, jis taip pat išžagino vienkiemyje gyvenančią moterį.

Buvo paskelbta K. A. paieška, jo intensyviai ieškojo policijos pareigūnai. Vyras įkliuvo 2017 metų vasaros pabaigoje, kai sumanė apvogti vienkiemį Anykščių rajone. Būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, jis nepastebėjo, kad name nakvoja vasaroti atvažiavusi sodybos savininkė. Moteris, naktį išgirdusi, kad kitame namo kambaryje kažkas vaikšto, paskambino policijai ir per langą pabėgo į kiemą. Atvykę policijos pareigūnai K. A., jau spėjusį name susirasti ir pasiimti maisto produktų, sulaikė.

Gegužės 15 dieną Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai priėmė nutartį pripažinti K. A. nepakaltinamumo būsenoje padarius nusikalstamas veikas.