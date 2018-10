Šiaulių rajone policija gaudė girtą vairuotoją

Mašiną nutarta pavyti ir vairuotoją patikrinti. Tačiau jis nepakluso. Mašinos greitis padidėjo ir prasidėjo gaudynės.

Policininkai bandė "Audi" aplenkti, tačiau spausdamas pareigūnus prie šalikelės, vairuotojas neleido to padaryti. Vienu metu policininkams pavyko apvažiuoti bėglį, bet netrukus "Audi" ir vėl atsidūrė priešais pareigūnus.

Persekiojama "Audi" važiavo Gilvyčių link. Galiausiai žvyrkelyje bėglys mašinos nesuvaldė ir ji nuskrido nuo kelio. Vairuotojas vos nepataikė į medį, tačiau mašina vis tiek buvo apgadinta ir toliau važiuoti nebegalėjo.

Policininkai iš mašinos ištraukė vairuotoją ir 3 keleivius. Visi buvo suguldyti veidu į žemę ir surakinti. Bėglys kėlė mirtiną pavojų ne tik sau, bet ir kartu buvusiems savo draugams. Į griovį nulėkęs vyras jų vos neužmušė.

30-mečiui nustatytas beveik 1,5 promilės girtumas. Teisės vairuoti jis neturi. Ne kartą yra teistas ne tik Lietuvoje, bet ir Didžiojoje Britanijoje. Prieš 7 metus buvo sulaikytas neblaivus prie vairo, bet tąkart skirtos nuobaudos nėra įvykdęs iki šiol, todėl ji laikoma tebegaliojančia ir paskutinis bėglio sėdimas prie vairo apsvaigus traktuojamas kaip pakartotinis tos pačios rūšies pažeidimas per 1 metus. Be to, teks atsakyti už nestojimą policininkams bei vairavimą be teisių.