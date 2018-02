Po kelionės troleibusu – kelios savaitės ligoninėje. Kas atlygins žalą?

Pataria turizmo teisės ekspertas, advokatų kontoros „ADER“ advokatas Edmundas Rusinas.

Po staigaus stabdymo – dvi savaitės ligoninėje

„Važiavau troleibusu, tas staigiai stabdė, pargriuvau ir susimušiau kairį šonkaulių lanką. Iš pradžių pamaniau, jog gal šonkauliai lūžo, nuėjau pas šeimos gydytoją, apžiūrėjo ir nusiuntė pasidaryti rentgeno nuotrauką“, – istoriją pradeda vilnietis Algis. Visgi vyrui savijauta prastėjo – o rentgeno nuotraukos kelias dienas teko palaukti. Jis visiškai nustojo valgyti, skaudėjo šoną, buvo labai išblyškęs, vos paėjo. Galų gale istorijos herojus nuvažiavo į Santaros klinikų priėmimo skyrių ir jį iš karto paguldė. Diagnozė – piotoraksas be fistulės: „Paprastai sakant tai pūlių susikaupimas krūtinplėvės ertmėje. Pradžioj ištraukė 200 ml pūlių, o paskui plovė per įdėtą dreną ir 3 kartus per dieną lašino lašelines su antibiotikais. Ligoninėj praleidau daugiau kaip dvi savaites.“ Gydytojas Algiui teigė, kad negali kategoriškai tvirtinti, kad pagrindinė ligos priežastis yra sumušimas, bet kad prisidėjo prie ligos atsiradimo – tai taip. Mat, vyras prieš tai gydėsi dėl plaučių problemų, gal ir tai prisidėjo.

Pirmiausia – įrodymai

„Visų pirma, susiklosčius tokiai situacijai nukentėjęs asmuo privalo įrodyti, kad sveikatos sužalojimas ar jos pablogėjimas atsirado dėl kelionės metu patirto sužalojimo, todėl būtinos medikų išvados, – teigia advokatas. Jei sveikatos sužalojimas yra eismo įvykio pasekmė – nukentėjęs asmuo turi teisę kelti klausimą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Tokiu atveju turėtų būti reiškiama pretenzija įmonei, kurios darbuotojui atliekant darbines funkcijas buvo sužalotas keleivis. Be to, reikia išsiaiškinti ar transporto įmonė nebuvo apdraudusi keleivių papildomu draudimu. Jei buvo – tokiu atveju reikalavimai dėl turtinės ir/ar neturtinės žalos gali būti reiškiami draudimo ir transporto įmonėms kartu.

Po kelionės į kitą miestą – gydymas namuose

Kita istorijos herojė Jūratė prieš kurį laiką važiavo iš Panevėžio į Vilnių autobusu. „Įvažiavus į Vilnių vairuotojas pradėjo tvarkytis savo popierius ir pinigus, kuriuos buvo surinkęs už autobuse parduotus bilietus. Visai prie pat autobusų stoties betvarkydamas savo buhalteriją jis nepastebėjo, kad priešais kitas autobusas ne važiuoja, o stovi vietoj ir rėžėsi į tą stovintį“, – pradeda pasakojimą nukentėjusi. Visas mašinos priekis sumaltas, keleiviai išbyrėjo nuo kėdžių, o moteris trenkėsi veidu į prieky esančią sėdynę. Kaip teigia keleivė, atvažiavo greitoji, visus apžiūrėjo, bet nė vieno neišsivežė: „Pradžioj aš galvojau, kad man lūžo nosis, nuėjau pas šeimos gydytoją – nelūžusi, bet mano veidas baisiai ištino ir visas mėlynas. Gavau „biuletenį“ 2 savaitėms ir laukiau namie kol atslūgs.“ Po kurio laiko Jūratė bandė kreiptis į tą autobusų įmonę dėl kompensacijos už patirtą žalą, bet jie ilgai vedžiojo ją už nosies ir moteris galų gale numojo į tą reikalą ranka.

Atlygis priklauso nuo sužalojimo laipsnio

Šis atvejis – klasikinis eismo įvykio pavyzdys, todėl žalos atlyginimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą bei su draudiku sudarytą civilinės atsakomybės sutartį. Jeigu nukentėjusiajam asmeniui apskaičiuotas turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo dydis viršys Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartyje bei įstatyme nustatytas maksimalias turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo ribas, draudikas turi pareigą sumokėti nukentėjusiajam šių ribų neviršijančią žalos atlyginimo dalį, o kitą dalį nukentėjęs asmuo turi teisę išieškoti iš įmonės, teikusios keleivių vežimo paslaugas. Pažymėtina tai, kad šiuo atveju neturtinės žalos suma priklauso nuo sužalojimo laipsnio – kuris gali būti nežymus, nesunkus arba sunkus.

Nenuleisti rankų

Moteris pasakodama savo istoriją minėjo, jog mėgino kreiptis į autobusų įmonę dėl kompensacijos, tačiau jie delsė ir nesutiko iškart sumokėti kompensacijos. Tokiu atveju patariama nenuleisti rankų, o jei pats žmogus neturi laiko rašyti pretenzijų ir spręsti šio klausimo – kreiptis į profesionalus.