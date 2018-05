Kraunamas riedis sudegino namą Juodupėje

Šis gaisras kilo sekmadienio vakarą po 18 val. Palangos gatvėje.

Kaip skelbė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, atvykus ugniagesiams, medinis namas degė atvira liepsna.

Gaisro metu nudegė stogas, išdegė namo vidus, apdegė sienos, sudegė viduje buvę namų apyvokos daiktai, sukrito medinė perdanga.

Ugniagesiai sako, kad su elektriniu riedžiu galima įdomiai, aktyviai ir smagiai praleisti laisvalaikį, tačiau netinkamai naudojamas jis gali atnešti didelių nuostolių jų šeimininkams.

Pasak Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus inspektoriaus Renaldo Nacicko, gaisrą sukėlė įkraunamas riedis, kuris sprogo ir ugnis žaibiškai suniokojo šeimos būstą ir visą turtą.

Ugniagesiai primena, kad panašus įvykis atsitiko ir kovo 31 dieną Panevėžyje, Statybininkų gatvėje. Bute taip pat sprogo įkraunamas prietaisas ir sukėlė gaisrą. Jis pridarė šeimininkams daug žalos.

„Pirkite sertifikuotus riedžius, iš oficialių pardavėjų ir tai bus dar vienas būdas smagiai praleisti laisvalaikį. Pirmiausia, prieš naudodami riedį, atidžiai perskaitykite gamintojo instrukciją. O prieš jį įkraudami, patikrinkite, ar nepažeisti laidai, pats prietaisas ar elektros šakutės lizdas“, – teigia R. Nacickas.

Ugniagesiai sako, kad būtina naudoti tik tam prietaisui skirtą įkroviklį. Jis išimamas iš pakuotės, pastatomas ant nedegaus pagrindo.

Įkraunamo riedžio negalima uždengti kitais daiktais. Pasak inspektoriaus, įkraunamo riedžio negalima palikti be priežiūros, jis nekraunamas ilgiau, nei to reikalaujama instrukcijoje. Be to, rekomenduojama vengti jį įkrauti nakties metu.

Draudžiama riedžio įkrovimo darbus patikėti mažamečiams vaikams. Transportuojant riedį, jo kroviklį, reikia saugoti, kad nesusilankstytų laidai.