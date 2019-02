Per gaisrus žuvę trys žmonės būstuose neturėjo dūmų detektorių

Sekmadienį per gaisrus Lietuvos žuvo trys žmonės. Pasak ugniagesių, visų žuvusiųjų būstuose nebuvo įrengti autonominiai dūmų detektoriai.

Tos dienos vakarą, 18.17 val., buvo gautas pranešimas apie gaisrą Raseinių rajone, Ariogaloje. Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė namo vidus.

Netrukus virtuvėje ant grindų jie rado apdegusį vyro kūną, o po kelių minučių – ir apdegusį moters kūną kambaryje. Nuo ko kilo gaisras, tiriama. Gaisro židinys buvo kambaryje, kur stovėjo lova.

„Atvykus ugniagesiams, gaisras nebuvo labai išplitęs, – sakė Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Giedrius Stonys.

Autonominio dūmų detektoriaus name nebuvo. Gaisrą pastebėjo praeivis, skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Apdegė kambario bei virtuvės sienos ir lubos, namų apyvokos daiktai.

Apie 19 val. Joniškio rajone, Žagarėje, liepsnojo gyvenamasis namas, buvo užsidegęs ir už 10 metrų esantis ūkinis pastatas.

Apmalšinus liepsnas gyvenamojo namo virtuvėje buvo rastas moters kūnas. Gaisro metu sudegė namo stogas, įgriuvo perdanga, išdegė vidus, taip pat sudegė pagalbinio ūkio pastato stogas ir vidus.

Pasak Joniškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiojo specialisto Mindaugo Kvietkausko, manoma, kad gaisras kilo neatsargiai kūrenant krosnį.

„Moteris sunkiai vaikščiojo, gyveno viena. Ją kelis kartus per savaitę ateidavo aplankyti socialinė darbuotoja. Apdegęs moters kūnas rastas ant grindų virtuvėje, prie krosnies. Kaimynai gaisrą pastebėjo, kai per stogą jau ėjo liepsna, ugnis siautėjo ir namo viduje. Šalia šio namo stovi negyvenamas, griūvantis namas. Buvo užsidegęs ir jo stogas, tačiau gaisro židinys buvo greitai likviduotas. Gyvenamajame name dūmų detektoriaus įrengta nebuvo“, – sakė M. Kvietkauskas.

Šiemet gaisruose ugnis jau pasiglemžė 20 žmonių gyvybių. Pernai per tą patį laiką gaisruose žuvo 27 gyventojai.

Nuo pernai gegužės Lietuvoje įsigaliojo reikalavimus visuose gyvenamuosiuose būstuose įsirengti dūmų detektorius.