Sukritikavo absurdišką pasiūlymą

Praėjusią savaitę "Kokteiliui" paskambinusi Jogailė guodėsi, kad antrus metus negavo bilietų į Klaipėdos "Švyturio" arenoje vykstančius koncertus, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – Vasario 16-ajai.

Nesugebėjusi bilietų nusipirkti nei internetu, nei ilgai lūkuriavusi eilėje prie kasos, ji siūlė pardavinėti juos tik tikriems klaipėdiečiams.

"Kokteilis", suprasdamas šio pasiūlymo absurdiškumą, net nesiginčijo su Jogaile. Užtat skaitytojai turėjo ką pasakyti.

"Nepatekai į koncertą, eik į krepšinį..." – rėžė Stasys.

"Ir Klaipėdos rajono gyventojai yra lietuviai. Ir jie turi visas teises užsisakyti bilietus į koncertą", – replikavo Simas.

Prie ekrano – be bilietų

Korektiškiausias neįžeidęs skaitytojos buvo Lukas. Jis pranešė, kad M.Mikutavičiaus koncertą Jogailė galės matyti tiesiogiai ekrane, įrengtame Klaipėdos Atgimimo aikštėje.

"Nuo 17 val. prasidėsiančią transliaciją visi galės stebėti nemokamai, – pastebėjo vyriškis. – Tiesa, derėtų ateiti kiek anksčiau, kad nereikėtų į ekraną spoksoti iš 100 metrų."

Anot Luko, stebėsiantys dainininką per ekraną, turės daugiau privalumų nei sėdėsiantieji arenoje.

"Į Atgimimo aikštę ateisiantys žmonės galės atsinešti kėdes, krėslus, fotelius – įsitaisyti patogiai, – pliusus vardijo skaitytojas. – Be to, būnant prie ekrano, skirtingai nei arenoje, niekas žiūrovams nedraus gurkšnoti arbatos, kavos, sulčių, kitokių gėrimų, valgyti sumuštinių, kebabų, visokių kitokių patiekalų. O itin iniciatyvūs žmonės galės netoliese čirškinti net šašlykų. Apie tokias sąlygas per koncertą sėdintieji arenoje gali tik svajoti."

"Kokteilio" pozicija

Prie ekrano vienareikšmiškai geriau.