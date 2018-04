Kurorto statusui esame per menki

Paskaičiau, kad Klaipėdos savivaldybė norėtų Smiltynei kurorto statuso. Mano galva, to prašyti būtų mažų mažiausiai įžūlu. Gal mūsų valdininkai seniai besilankė Smiltynėje? Vien aikštė prie Senosios perkėlos anapus marių daro gėdą ne tik Klaipėdai, bet ir visai Lietuvai. Joje asfalto lopai jau po kelis kartus užlopyti. Jokių patogumų. Stovi vienišas biotualetas. Nei normalios kavinės, nei kokio serviso. Argi toks plotas turi būti kurortas? Kurhauzas išgyvena agoniją, turbūt laukia palangiškio savo brolio likimo. Be nuostabios gamtos ten nieko daugiau nėra.

Stasys

Kam ta spygliuota viela?

Šiaurinis molas Melnragėje yra viena klaipėdiečių lankomiausių vietų. Kai link molo buvo nutiestas medinis takelis, ji tapo dar patrauklesnė. Kaskart eidama tuo taku jaučiu, kaip gera kojoms, bet bloga akims. Ilgai galvojau, kas ne taip, kol supratau, kad jaučiuosi tarsi kalėjime, nes takas nutiestas palei bjaurią vielos tvorą. Maža to, kad ji sena, išsiklaipiusi, bet viršuje dar ir spygliuota viela "papuošta". Supratau, kad tai kažkokios žvejų bendrovės teritorija, nes už tvoros mėtosi tinklai, stovi traktoriai. Tikiu, kad vagims čia rūpėtų ką nors nugvelbti, bet juk gyvename ne pokariu ir ne Sibire, kad pasivaikščiojimo takas nuo įmonės teritorijos būtų atitvertas tokia bjaurastimi.

Aldona

Nereikia juokinti žmonių

Manyčiau, miesto tarybos nariai turėtų atsisakyti tų juokingų savo darbų ataskaitų, kurias dabar privalo teikti neva visuomenei. Iš to jokios naudos, nes tas ataskaitas nebent skaito tie visur piketuojantys ir dėl visko protestuojantys bedarbiai ir veltėdžiai. Jiems tai yra penas fantazijai. O paprasti žmonės neturi tų rašliavų kada skaityti. Be to, politikai ten rašo visokius niekus, todėl tą prievolę reikia panaikinti. Patys rinkėjai, laikui bėgant, atsirinks, kas dirba, o kas imituoja darbus.

Linas