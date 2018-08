Kada baigsis tualetinė netvarka?

Labai nejauku buvo antradienį pro kavinės langą stebėti, kaip užsieniečių, atvykusių kruiziniu laivu, grupelės bandė patekti į tualetą, esantį Liepų gatvės pradžioje. Įmetamos monetos vis iškrisdavo atgal (tai dar labai gerai, kad iškrisdavo!), o trypčiojantys miesto svečiai bejėgiškai dairėsi pagalbos... Nejaugi tas gražusis bokštelis – tik dekoracija? Įspūdžius miesto svečiai parsiveš nekokius.

Marytė

O kur žmonių teisės?

Dabar nuolat kalbama apie gyvūnus ir jų teises. Aš esu prieš šunų laikymą namuose, ypač piktina tie, kurie jų visai neprižiūri. Ir sutinku, kad gyvūnų šeimininkams būtų skiriamos didelės baudos dėl augintinių nepriežiūros. Juk yra tokių šunų, kurie naktimis kaukia, dienomis – loja. Šeimininkai būna darbe ar kur nors kitur ir augintinius palieka vienus, kurie iš sielvarto kelia triukšmą ir neduoda ramybės kaimynams. Juk visi namo gyventojai nuo to kenčia. Gyvūnų mylėtojai vis kalba, kad vargšus šunelius reikia suprasti. O kas žmogų supras, kuris dėl to kaukimo ryte turi eiti į darbą be miego? Manau, kad reikia griežtai bausti tokius žmones, kurie neprižiūri šunų ir dėl to kenčia kaimynai.

Regina

Terliotojus reikia priversti valyti

Dažnai pakalbame apie grafičius, o tiksliau – apie sienų tepliotojus. Kodėl jiems netenkinti savo iškreipto potraukio, jeigu yra nebaudžiami? Pamatysime, ar bus nubaustas Arkos tepliorius. O reikėtų uždaryti į areštinę ir kasdien, lydint policininkui, priversti tą teplionę valyti. Taip pat reikėtų suskaičiuoti, kiek kainavo to pono išlaikymas areštinėje, policijos priežiūra ir kita, skirti dar ir 200 eurų baudą bei viską kruopščiai išreikalauti, o po to paviešinti žiniasklaidoje. Kad ir kiti žinotų, kiek kainuoja toks "džiaugsmas". Gal persigalvotų. Dabar gi apterlioja tavo namą ir dar tau gresia bauda. Pasityčiojimas. Neblogai būtų, kad pagautas tepliotojas nuvalytų bent vieno kvartalo tepliones arba pasakytų, kas ištepliojo. Nežino? Valyk tada su policijos eskortu.

Lyda, Valerija ir kt.