Vandens dviračius Dangėje taranavęs vyras siautės ir toliau?

Užfiksavo 2,28 promilės

Dienraštis jau rašė ("Kam tarnauja inspektoriai?, "Klaipėda", 2018 06 14) apie Transporto saugos administracijos atlaidumą neblaiviems laivavedžiams.

Tas pats laivavedys, kuris balandžio 29-osios vakarą Dangės upėje valdydamas katerį, rėžėsi į vandens dviračius.

Buvo sužeisti žmonės, tačiau tai niekam didelio įspūdžio nepadarė. Vyriškis ir toliau plukdo klientus į žvejybą, nes teisė valdyti katerį jam neatimta.

Taip nusprendė transporto saugos inspektorius.

Nors vandens dviračius kateriu taranavusiam klaipėdiečiui iškart po incidento buvo nustatytas 2,28 prom. girtumas.

Jei tokios būklės jis būtų vairavęs automobilį, vyrui būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Dienraščio žiniomis, tas pats veikėjas pernai per Jūros šventę, taip pat būdamas neblaivus, vairuodamas katerį, krėtė įvairius "pokštus" ir kitaip "linksminosi".

Įvykis fiksuotas policijoje. Tada kažkokiais būdais šiam pokštininkui taip pat pavyko užglaistyti kilusią problemą ir jis toliau galėjo užsiiminėti klientų plukdymu.

Per metus tai jau antras oficialiai fiksuotas atvejis, kai šis asmuo buvo sulaikytas neblaivus prie katerio vairo.

Beje, per šiuos metus jis neteko ir automobilio vairuotojo pažymėjimo, nes ir mašiną vairavo būdamas neblaivus.

Kodėl nuolaidžiavo inspektoriai?

Po ilgokai užtrukusio aiškinimosi Lietuvos transporto saugos inspektorių tyrimas gana palankiai baigėsi įvykių Dangės upėje kaltininkui.

Iš laivavedžio nutarta neatimti laivavedžio teisių.

Lietuvos transporto saugos administracijos Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Irmantas Kuzas tada atkreipė dėmesį, jog kaltininkas susitaikė su nukentėjusiaisiais.

"Teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonės atėmimas gali būti taikomas tik esant laivybos taisyklių pažeidimui ir turto sugadinimui ar nežymiam sveikatos sutrikdymui. Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, kad Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos atliekamas ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas susijusiems asmenims sudarius taikos sutartį, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonės atėmimas nebuvo taikytas", – taip I.Kuzas tada komentavo šį atvejį.

Prieštaravo patys sau

Vis dėlto šiuo atveju laivavedys buvo neblaivus (2,28 prom. – vidutinis girtumas), be to, buvo akivaizdžiai pažeistos laivybos taisyklės, sugadintas turtas, sutrikdyta incidento dalyvių sveikata.

Ir, logiškai mąstant, turėtų būti nesvarbu, kad kaltininkas visiems atlygino žalą su kaupu ir sudarė taikos sutartį, nes veika vis tiek buvo padaryta.

Kodėl minėtam asmeniui nebuvo atimta teisė vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę, Transporto saugos administracijos atstovas pagrįsti negalėjo, o jo komentare esama prieštaravimų.

Be to, nusižengęs asmuo panašių pažeidimų per pastaruosius metus padarė ne vieną, jam atimtas ir vairuotojo pažymėjimas dėl to, kad vairavo neblaivus.

Įvertinus šiuos faktus, neįmanoma atmesti ir korupcinio momento.

Susidarė įspūdis, kad Transporto saugos administracija dėl nesuprantamų priežasčių nuolaidžiauja, todėl dienraštis kreipėsi į šios tarnybos vadovybę – Susisiekimo ministeriją.

Vadovybė tik apgailestauja

Susisiekimo ministerija gavo dienraščio prašymą išsamiai ištirti balandžio 29-ąją Dangėje įvykusį incidentą, kai neblaivaus asmens valdomas pramoginis laivas trenkėsi į krantinę ir, kliudydamas šalia dirbusias moteris, sutrikdė jų sveikatą.

Kaip dažniausiai tokiais atvejais būna, ministerija kreipėsi į tą pačią Lietuvos transporto saugos administraciją dėl duomenų apie incidentą pateikimo ir "įvertino visas įvykio aplinkybes".

"Susisiekimo ministerija laikosi griežtos pozicijos, kad girti asmenys neturi turėti galimybių valdyti transporto priemones, tačiau šiuo atveju negali įpareigoti įvykio tyrėjo pakeisti jo priimtą sprendimą ar kitaip daryti įtaką tyrimo eigai. Įpareigojimą pakeisti priimtą sprendimą gali tik teismas", – tokį atsakymą pateikė susisiekimo viceministras Paulius Martinkus.

Kad būtų pakeistas akivaizdžiai nuolaidus transporto saugos inspektoriaus sprendimas dėl girto laivavedžio, Susisiekimo ministerijos atstovai į teismą veikiausiai nesikreips.

Inicijuos griežtesnes baudas

Vis dėlto susisiekimo viceministras tikino, jog kartu su Transporto saugos administracija ėmėsi priemonių, kurios užkirstų kelią minimų incidentų pasikartojimui.

"Rengiamas Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimas, siekiant aiškiai apibrėžti, kokiais atvejais ir kokiomis aplinkybėmis skiriama bauda, kokiomis atimama teisė valdyti vidaus vandenų transporto priemonę, sumažinama incidento tyrėjo diskrecijos teisė priimant adekvačius sprendimus fiksuojant ir surašant protokolus dėl incidentų, avarijų ir kitų įvykių", – patikslino P.Martinkus.

Esą bus siekiama atsisakyti galimybės transporto saugos inspektoriui savo nuožiūra spręsti dėl laivavedžio pažymėjimo atėmimo. Siekiama, kad baudos tokių piliečių atžvilgiu būtų didinamos ir adekvačios.

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimus Seimui numatoma pateikti svarstyti šios rudens sesijos metu.

Atidžiau stebės pažeidėjus?

Iki šio kodekso pakeitimo, priėmimo ir įsigaliojimo, ministerijos atstovai ketina pakartotinai supažindinti Transporto saugos administracijos darbuotojus su Administracinių nusižengimų kodekso lengvinančiomis ir sunkinančiomis aplinkybėmis.

Taip pat žadama įpareigojant tyrimo metu tiksliai išnagrinėti tyrimo medžiagą ir atidžiai vertinti visas tyrimui reikšmingas aplinkybes.

Darbuotojai esą informuoti, kad administracinį nusižengimą padarę asmenys būtų atidžiau stebimi bei kontrolės metu turi būti tikrinamas jų blaivumas.

"Be to, Susisiekimo ministerija rengia ir artimiausiu metu pateiks derinti suinteresuotoms institucijoms LR vidaus vandenų transporto kodekso pakeitimą, kuriuo siekiama sumažinti Transporto saugos administracijos inspektorių atliekamų pramoginių vidaus vandenų transporto priemonių techninių apžiūrų apimtis. Tai leis inspektoriams daugiau laiko skirti vidaus vandenų transporto priemonių valdytojų patikrinimams", – teigė P.Martinkus.