Sąjūdžio parke apiplėštas vaikinas

Penktadienį į uostamiesčio policijos komisariatą kreipėsi 20-metis vaikinas. Jis pasiskundė, kad ketvirtadienį, apie 22 val., buvo užpultas, patyrė smurtą ir buvo apiplėštas.

Vaikinas sėdėjo ant suolo, kai prie jo priėjo du nepažįstami vyrai ir paprašė vieno euro. Jaunuolis nedavė pinigo. Tuoj po to vienas nepažįstamųjų keliu spyrė jam į šoną ir ranka smogė į galvą. Užpuolikas išplėšė aukai iš rankų telefoną „iPhone“, kuris vertinamas 170 eurų. Be to, tas pats nepažįstamasis atėmė iš vaikino piniginę su 35 eurais.

Iškart po to nepažįstamieji paskubėjo dingti.

Nukentėjusysis į policiją kreipėsi tik kitą dieną, todėl rasti užpuolikus bus sunkiau. Tikėtina, kad tie patys asmenys gali būti įvykdę daugiau panašių nusikaltimų, todėl įtariamųjų apibūdinimas gali padėti išaiškinti nusikaltimą.

Sąjūdžio parkas tampa pamėgta Laukininkų bei Varpų gatvių gyventojų vieta, policijos patruliai anksčiau turėjo užduotį sutemus čia užsukti dažniau. Tinkamas apšvietimas ir vaizdo kameros padėtų išvengti panašių nusikaltimų.