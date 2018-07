Rekordas: pro matuoklį – 30 kartų viršijant greitį

Darbininkai matuoklio įrangą į anksčiau čia buvusio matuoklio stovą ėmė kelti antradienį.

Senasis matuoklis jau išmontuotas, o jo vietoje stovi nauja įranga. Tiesa, ji veikia, bet kol kas pažeidėjai nėra baudžiami.

"Kol kas jam nėra atlikta metrologinė patikra, tad jo paleidimo procesas dar užtruks. Tačiau manau, jog kitos savaitės viduryje jis turėtų pradėti veikti", – vylėsi Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus Administracinės veiklos poskyrio vedėjas Marius Poimanskis.

Ruošiamasi montuoti ir antrą tokį matuoklį. Policijos pareigūnai pasirinko kitą avaringą uostamiesčio vietą – Mokyklos gatvės tiltą.

"Antrasis matuoklis atsiras šiek tiek vėliau. Numatyta jį įrengti arčiau Mokyklos gatvės tilto. Šiuo metu Mokyklos gatvėje, ties šviesoforo reguliuojama pėsčiųjų perėja, stovėjo greičio matuoklio stovas. Paties įrenginio šioje vietoje nebuvo, jis buvo perkeltas į kitą vietą. Tačiau naikinti šio matuoklio nesiruošiama", – aiškino M.Poimanskis.

Antrasis matuoklis atsiras 300 metrų nuo tilto.

Vienas vairuotojas per mėnesį laiko užfiksuotas 30 kartų.

"Naujasis matuoklis viską matys, visur žiūrės. Jis žvelgs į abi puses. Norint galima jį permontuoti kitur", – aiškino M.Poimanskis.

Ši vieta pasirinkta todėl, kad per Mokyklos gatvės tiltą neretai vairuotojai važiuoja dideliu greičiu. Itin dažnai čia fiksuojami eismo įvykiai.

Pirmasis išmanusis greičio matuoklis mieste sumontuotas prieš du su puse mėnesio.

"Jau per pirmą mėnesį jis užfiksavo pusantro tūkstančio pažeidėjų. Vienas vairuotojas per mėnesį laiko užfiksuotas 30 kartų. Visą mėnesį žmogus pirmyn ir atgal šia gatve važiavo nuo 80 kilometrų iki 120 kilometrų per valandą greičiu. Tai turbūt absoliutus kvailumo rekordas", – stebėjosi M.Poimanskis.