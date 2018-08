Išsišokėlis „Piteryje“ šlapinosi ant žmonių?

Klaipėdietė pasakojo ramiai leidusi laiką su seserimi šalia "Piterio" esančiame bare. Išėjusi parūkyti moteris pakraupo. Akivaizdžiai padauginęs alkoholio, iki 30-ies metų vyras šlapinosi iš "Piterio" balkono. Jis teisinosi, esą prispaudus reikalui baro tualetas buvo užimtas.

Maža to, įkaušęs klientas ėmė švaistytis skardinėmis. To neapsikentusi klaipėdietė iškvietė policiją. Kai pareigūnai atvyko, drąsuolis dingo. Užėję į barą ir neradę įtariamo pažeidėjo patruliai išvažiavo.

Pati klubo "Piteris" vadovė Lidija Vasiljeva tikino, kad bare vidurnaktį sėdėjo tik merginos, todėl joks klientas vyras negalėjo šlapintis ant žmonių.

Be to, bare alus ar kiti gėrimai nepardavinėjami skardinėse.

"Tai visiška nesąmonė ir tiek. Atvažiavo policija, bet to tikrai nebuvo. Paprašiau parodyti, kur apačioje yra šlapia, be to, pas mus tuo metu nebuvo vaikinų. Tik merginos. Kadangi pareigūnai patys pamatė, kad apačioje nėra šlapia, išvažiavo", – savo versiją pateikė vadovė.

L. Vasiljevos žodžiais, žmonėms pasivaideno.

"Apačioje esantis baras su mumis konfliktuoja dėl terasos ir todėl rašo pareiškimus. Apie tą šlapinimąsi jau antrą kartą girdžiu. Bet juk tai nelogiška ir net neįmanoma. Dvi merginos matyt truputį pergėrė, pabuvo pas mus, paskui nuėjo į apačią ir gal pasivaideno", – sakė pašnekovė.

Klaipėdos savivaldybės Kontrolės ir prevencijos poskyrio vedėjas Saulius Valiulis teigė, kad skundų šio baro adresu šiemet nebuvo gauta. Tačiau kontrolieriai, rengdami vakarinius ir naktinius patikrinimus, į "Piterį" užsuks dažniau.

"Kai tikriname barus, užvažiuojame ir į "Piterį", bet kol kas pažeidimų jame kolegos nenustatė. Netoli "Piterio", tiksliau prie prekybos centro "Vėtrungė" Taikos prospekte yra vaizdo stebėjimo kameros, kuriose pažeidimas galėjo būti užfiksuotas", – sakė S. Valiulis.

Viešosios tvarkos pažeidimai užtraukia administracinę atsakomybę.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos grupės vyriausioji specialistė Andromeda Grauslienė patvirtino, kad pusę pirmos nakties buvo gautas pranešimas apie vyrą, iš baro "Piteris" besišlapinantį ant praeivės.

Atvykus pareigūnams įtariamasis buvo pasišalinęs, esą pranešėja – neblaivi, pareiškimo nerašė.