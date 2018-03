Žibintams atnaujinti – naujas planas

Galės investuoti patys

Šiuo metu įmonė "Gatvių apšvietimas" miesto žibintus, kurių yra apie 16 tūkst., 159 jų valdymo spintas, 48 galios reguliatorius, beveik 545 km kabelinių ir apie 51 km oro linijų valdo patikėjimo teise.

Savivaldybė bendrovei šį turtą perdavė prieš beveik trejus metus.

Dabar siūloma šį turtą, kurio vertė siekia beveik 5,4 mln. eurų, perduoti įmonės "Gatvių apšvietimas" nuosavybėn. Tokia suma būtų didinamas bendrovės, kurios vienintelė akcininkė yra uostamiesčio savivaldybė, įstatinis kapitalas.

Klaipėdos savivaldybės Turto skyriaus vedėjas Edvardas Simokaitis aiškino, kad toks žingsnis įmonei "Gatvių apšvietimas" sudarytų sąlygas investuoti savo lėšas į nurodyto turto atnaujinimą, sistemingai, koordinuotai ir planuotai gerinti bei atnaujinti miesto infrastruktūrą.

"Savivaldybė, perduodant turtą, sąnaudų nepatirtų. Už tą pačią sumą įgytų bendrovės akcijų. O ji gautą pelną galėtų investuoti į turto atnaujinimą, tad savivaldybė skirtų mažiau lėšų apšvietimui atnaujinti", – pasakojo vedėjas.

Sudarys galimybę uždirbti

Pasak E.Simokaičio, perdavus miesto šviestuvus ir kitus įrenginius įmonės nuosavybėn, ji galės vykdyti daugiau privačių užsakymų.

Dabar tam taikomi apribojimai – 80 proc. įmonės "Gatvių apšvietimas" užsakymų turi sudaryti savivaldybės užsakymai, privačių gali būti 20 proc. Šiuo metu lėšos iš kitų šaltinių sudaro apie 18 proc. bendrovės apyvartos. Įmonė daugiau jų nebegali gauti.

"Perdavus turtą savivaldybė iš bendrovės rinkos sąlygomis pirktų apšvietimo paslaugą. Įmonė nebebūtų ribojama gauti daugiau pajamų iš kitų šaltinių. Planuojama, kad pastarosios sieks ne mažiau kaip 30 proc. apyvartos", – komentavo vedėjas.

E.Simokaitis atkreipė dėmesį, kad bendrovė planuoja perimti kitų rinkos dalyvių tinklus ir gauti papildomų pajamų už jų eksploataciją. Tarp tokių – didžiųjų prekybos centrų apšvietimas.

"Didėtų pajamos ir įmonės pelnas, kuris būtų investuojamas į miesto turto atnaujinimą. Bendrovė įrengtų ar atnaujintų mokyklų, stadionų, kiemų, viešųjų erdvių apšvietimą", – teigė vedėjas.

Atnaujins per 20 metų

Nurodoma, kad įmonė "Gatvių apšvietimas", perėmusi savo nuosavybėn miesto šviestuvus ir kitą infrastruktūrą, galėtų imti paskolas jiems atnaujinti.

Investuojant į technologijas, tokias kaip LED šviestuvai, mažėtų elektros sąnaudos. Tokiu būdu savivaldybė taupytų miesto biudžeto lėšas. Taip pat būtų geriau apšviestos miesto gatvės.

Praėjusiais metais uostamiesčio savivaldybė už apšvietimo tinklų, bendrovei perduotų patikėjimo teise, elektrą sumokėjo 832 tūkst. eurų.

Prognozuojama, kad per dešimtmetį įmonė gaus beveik 3 mln. eurų pelną. Už šią sumą galėtų būti pakeista apie 6,9 tūkst. šviestuvų – įrengtas LED apšvietimas.

Teigiama, kad tokiu būdu per 20 metų įmonė atnaujintų visus mieste esančius šviestuvus. Per dešimtmetį, kasmet didėjant LED žibintų skaičiui, būtų sutaupyta energijos už 764 tūkst. eurų.

Tad kasmet sutaupoma suma už elektros energiją per dešimtmetį pasiektų iki 20 proc., o per 20 metų, atnaujinus visus šviestuvus, šis skaičius padidėtų iki 50 proc. – apie 416 tūkst. eurų per metus.

"Miesto apšvietimo infrastruktūra yra gana nusidėvėjusi. Perdavus šį turtą, įmonė ne tik savo lėšomis atliktų atnaujinimo darbus, bet jie vyktų daug operatyviau", – teigė vedėja.

Šiuo metu įmonės "Gatvių apšvietimas" įstatinis kapitalo dydis siekia 731 tūkst. eurų. Po padidinimo, jis sudarytų 6,1 mln. eurų.

Pritarti tokiems pokyčiams bus prašoma miesto tarybos.