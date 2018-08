Ženklai siutina uostamiesčio gyventojus

Vietų kieme trūksta

Pasak Panevėžio gatvės 7-ojo daugiabučio namo gyventojo Mindaugo, klausimas, kur palikti automobilį ir ar pavyks rasti vietą, seniai kasdien kamuoja ne tik jį, bet ir kaimynus.

Vyro teigimu, ši problema dar didesniu galvos skausmu tapo, kai šioje vietoje uždrausta palikti automobilius.

Vienuose ruožuose visiškai nebeleidžiama statyti mašinų, kitur – tik dienos metu.

"Mūsų name yra 80 butų. Kieme, nepažeidžiant Kelių eismo taisyklių, galima pastatyti daugiausia 14 automobilių. Tiek vietų tėra. Kiti mašinas palieka ant šaligatvių, žolynų. Kiemas nuolat prigrūstas automobilių. Tokia pati situacija ir šalia esančių daugiabučių kiemuose", – pasakojo klaipėdietis.

Mindaugo teigimu, anksčiau dalis gyventojų mašinas palikdavo gatvėje. Tai šiek tiek gelbėdavo.

Tačiau prieš gerą mėnesį čia buvo sustatyti mašinų stovėjimą draudžiantys ženklai.

"Na ir kas, kad kai kuriuose ruožuose automobilius draudžiama statyti tik dienos metu. Juk yra žmonių, kurie dirba kitokiu grafiku arba išvis nedirba", – piktinosi vyras.

Nesulaukia pažadų įgyvendinimo

Anot klaipėdiečio, labiausiai siutina tai, kad valdininkai viską daro atvirkščiai.

Mindaugas pasakojo, kad prieš dvejus metus žadėta įrengti 30 naujų vietų automobiliams Panevėžio gatvės 7-ojo namo kieme, tačiau darbai taip ir nepradėti.

"Kodėl nepadaro, ką prisižadėjo, o griebiasi draudimų? Ar tokia praktika normali? Gal pirmiau reikėjo įrengti naujų vietų automobiliams, o tada uždrausti stovėjimą gatvėje", – dėstė vyras.

Klaipėdietis sutiko, kad važiuoti Panevėžio gatve, kai buvo leidžiama statyti automobilius, buvo sudėtinga, ypač autobusams, tačiau pabrėžė, kad visi draugiškai prasilenkdavo.

"Problemų nekildavo. Be to, per septynerius metus šioje Panevėžio gatvės dalyje nebuvo užfiksuota nė vieno eismo įvykio. Tą patvirtino policija. Tai ar reikėjo imtis tokių priemonių? Motyvuota, kad sudėtingiausia prasilenkti autobusams, tačiau jie Panevėžio gatve nevažinėja dažnai", – pasakojo klaipėdietis.

Mindaugui užkliuvo ir tai, kad sprendimas uždrausti statyti mašinas Panevėžio gatvėje priimtas gegužę, o ženklai atsirado prieš maždaug mėnesį.

"Konsultavausi su savivaldybės teisininke. Paaiškėjo, kad sprendimą buvo galima apskųsti per 30 darbo dienų, bet, kaip pasinaudoti tokia galimybe, kai ženklus pastato po dviejų mėnesių? Iš kur žmonėms sužinoti, kad buvo priimtas toks sprendimas?" – piktinosi vyras.

Atsižvelgė į vietų trūkumą

Sprendimą uždrausti statyti automobilius tam tikruose Panevėžio gatvės ruožuose Saugaus eismo komisija priėmė gegužę.

Kai kur yra įrengtos automobilių stovėjimo vietos, kitur mašinos paliekamos važiuojamojoje dalyje, o tai trukdo eismui, – sudėtinga prasilenkti dviem transporto priemonėms.

Daugiausia nepatogumų kildavo šia arterija važiuojančio 18 autobuso vairuotojams.

Jiems taip pat tekdavo laviruoti tarp šonuose sustatytų mašinų, kad prasilenktų su pravažiuojančiomis.

Posėdžio metu Klaipėdos savivaldybės Transporto skyriaus vedėjas Vytautas Paukštė atkreipė dėmesį, kad Panevėžio gatvės daugiabučiai namai statyti prieš 40–50 metų.

Tad kiemuose yra mažai vietų mašinoms.

Akcentuota, kad gatvėje yra vaikų lopšelis-darželis, kur tėvai atveža vaikus, yra priversti sustoti, išlipti, nuvesti vaiką.

Todėl visiškai uždrausti automobilių stovėjimo gatvėje nesiūlyta, nes tokiu atveju labai pasijaustų vietų mašinoms trūkumas.

Tad tik dalyje arterijos visiškai uždrausta statyti mašinas. Kitur automobilių neleidžiama palikti darbo dienomis darbo valandomis.

Nuo 18 iki 8 val. ir savaitgaliais statyti mašinas galima.

Sulaukė tik vieno skundo

Klaipėdos savivaldybės Miesto ūkio departamento direktorius Liudvikas Dūda atkreipė dėmesį, kad automobilių stovėjimas darbo dienomis darbo valandomis uždraustas ne tik Panevėžio gatvėje, bet ir kitose miesto arterijose.

Tarp jų – Sausio 15-osios, Vingio gatvės, Statybininkų prospektas.

"Saugaus eismo komisija nusprendė, o mes padarėme. Toks sprendimas priimtas ne šiaip sau. Kai nuolat pristatyta automobilių, kyla problemų valant gatves. Dėl to ir nuspręsta neleisti statyti kai kuriose vietose dienos metu. Vakare galima. Be to, dėl paliktų mašinų sudėtinga pravažiuoti ir viešajam transportui", – komentavo direktorius.

Anot L.Dūdos, nepasitenkinimą dėl tokios tvarkos išreiškė tik vienas gyventojas.

Daugiau skundų nesulaukta, nors dienomis statyti mašinas uždrausta ne vienoje gatvėje.

"Gerbiu kiekvieno žmogaus nuomonę, bet saiko reikia turėti. Negali būti vieno asmens ambicijos svarbesnės už viso miesto interesus. Visi suprato, kodėl reikia tokių pokyčių, o šis ne. Gal žmogus buvo įpratęs mašiną statyti konkrečioje vietoje, o dabar negali ir pyksta. Norime, kad mieste būtų tvarka, o ne chaosas", – tvirtino direktorius.

Vadovas pabrėžė, kad savivaldybė įvairius darbus atlieka, atsižvelgdama į daugumos interesus, saugumą, viešąjį transportą.

"Suprantama, vienas ar kitas dalykas gali kažkam nepatikti", – tvirtino direktorius.

Per metus – 700 tūkst. eurų

Klaipėdos savivaldybė daugiabučių namų kiemus atnaujina pagal trejų metų Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programą.

Pastaroji atsirado nuo 2016-ųjų, kai daugiabučių namų kiemų sanitariniu valymu buvo įpareigoti rūpintis patys gyventojai.

Anksčiau tą darydavo savivaldybė. Kasmet tai atsieidavo apie 700 tūkst. eurų.

Būtent kiemų valymui nepanaudotomis lėšomis ir finansuojama Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programa.

Šios lėšos jau buvo panaudotos želdiniams prie daugiabučių namų tvarkyti.

Taip pat iš jų projektuotas ir rengtas kiemų apšvietimas. Šis procesas tęsiasi ir toliau.

Programos lėšos skirtos ir naujų vietų automobiliams kiemuose projektavimui, įrengimui.