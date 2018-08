Žaliąsias atliekas – į maišelius

Rudenėjant sodai ir daržai pilni gėrybių. Parsivežame daug vaisių ir daržovių, dalis jų sugenda. Be to, ruošiant derlių konservuoti, lieka labai daug žalėsių. Jaučiuosi nejaukiai visa tai išmesdama į buitinių atliekų konteinerį. Gyvenu daugiabučiame name, todėl kompostuoti tokių atliekų neturiu galimybės. Norėčiau patarimo, kaip elgtis.

Raimonda

Specialistai pataria

Ramunė Šličienė, KRATC Ekologinės infrastruktūros administravimo skyriaus viršininkė

Nors atliekų vežėjai pagal iš anksto sudarytą grafiką plauna atliekų konteinerius, vasarą ir ankstyvą rudenį išvengti nemalonių kvapų dėl greitai juose gendančių biologiškai skaidžių atliekų kol kas nepavyksta. Klaipėdiečiai jau įprato rūšiuoti pakuočių atliekas. Bet derėtų suprasti, kad rūšiuoti reikėtų ne tik popierių, plastiką bei stiklą.

Rudens metas verčia rūšiuoti ir žaliąsias atliekas – atskirai surinkti vaisių, daržovių likučius, nupjautą žolę, lapus, šakas. Jos jokiu būdu neturėtų patekti į buitinių atliekų konteinerius.

Jeigu uostamiesčio gyventojai nori išvengti nemalonių kvapų prie konteinerių, turėtų suprasti, kad tą kvapą sukuria konteineriuose pūvančios žaliosios atliekos.

Daugumos privačių namų gyventojai jau yra įpratę kompostuoti žaliąsias atliekas. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) yra nemokamai išdalijęs per 10 tūkst kompostavimo dėžių regione ir 1,6 tūkst. dėžių Klaipėdoje žaliosioms atliekoms rūšiuoti. Kiti klaipėdiečiai turi įsigiję ir naudoja savo kompostines.

KRATC darbuotojai ir Viešosios tvarkos skyriaus specialistai periodiškai tikrina, ar individualių namų gyventojai nemeta žaliųjų atliekų į komunalinių atliekų konteinerius. Už tokį pažeidimą pirmą kartą įspėjama, o vėliau gali grėsti ir bauda.

Ir nuosavų namų, ir daugiabučių namų gyventojai turi galimybę žaliąsias atliekas rūšiuoti – sudėti į maišelius ir padėti šalia komunalinių atliekų konteinerių.

Žaliąsias atliekas vežėjai surenka atskirai. Kartą per savaitę prie komunalinių atliekų konteinerių palikti maišeliai ir šakos yra surenkamos atskiru automobiliu.

Gyventojai raginami pasidomėti internetinėje svetainėje www.kratc.lt, kuriomis dienomis iš kurių uostamiesčio kvartalų surenkamos tokios atliekos. Tvarkingi klaipėdiečiai turėtų maišelius su žaliosiomis atliekomis prie konteinerių padėti tokios dienos išvakarėse, kad neužterštų aplinkos.

Vežėjai išgabena iš kiemų žaliosioms atliekoms priskiriamas ir medžių bei krūmų šakas.

Kartais žmonės didžiules stirtas šakų sudeda prie konteinerių ir būna įsitikinę, kad padarė gerą darbą. Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklės reikalauja nugenėtų medžių šakas supjaustyti ne ilgesniais kaip vieno metro gabalais. Todėl savo aplinką tvarkantys gyventojai turėtų šakas pasmulkinti, taip patiriama mažiau atliekų gabentojų sąnaudų. Mat didžiulės šakos, sukrautos į vežėjų automobilius, neleis išgabenti atliekų iš kitų kiemų.

Pažymėtina, kad norintieji atsikratyti didesnio kiekio žaliųjų atliekų gali nemokamai užsisakyti didelį konteinerį. Atsakingas asmuo turėtų užtikrinti, kad į tokį konteinerį žmonės nemestų kitokių atliekų, netinkamų kompostuoti.

Dar vienas patogus būdas atsikratyti didelio kiekio žaliųjų atliekų – gyventojai tokias atliekas gali patys nuvežti į Glaudėnų žaliųjų atliekų aikštelę, kuri yra prie nebeveikiančio Kalotės sąvartyno. Iš Klaipėdos gyventojų žaliosios atliekos ten yra priimamos nemokamai.

Būtent šioje aikštelėje iš žaliųjų atliekų pagaminamas kompostas, kuris vėliau pakuojamas ir nemokamai dalijamas klaipėdiečiams.

Taigi, žaliųjų atliekų rūšiavimas yra prasmingas dėl jaukesnės bekvapės aplinkos prie namų ir naudingas gamtai bei žmonėms, kai nebereikalingos daržovės, vaisiai paverčiami derlingu dirvožemiu.