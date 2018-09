Už vilkų padarytą žalą Klaipėdos rajono ūkininkai gaus kompensacijas

„Šiemet prašymų dėl vilkų padarytos žalos kompensavimo sulaukėme gana vėlai. Pirmieji prašymai Savivaldybę pasiekė liepos vidury, kai anksčiau juo gaudavome dar gegužės pabaigoje. Šiemet jau gauta 12 prašymų. Iš viso vilkai sudraskė 15 galvijų: 4 buliukus, 2 veršelius, 7 telyčaites bei 1 aviną. Prašymų sulaukta iš 2 seniūnijų, kuriose vilkai aktyviausi: Judrėnų (gyvuliai sudraskyti Judrėnų miestelyje, Dauskių bei Pajudrio kaimuose) ir Veiviržėnų (gyvuliai sudraskyti Balsėnų, Jonikaičių, Vainotiškės ir Pašlūžmio kaimuose). Šiemet vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos bei miškų savininkams, naudojantiems repelentus (atbaidančiąsias medžiagas, baidiklius) apsaugai nuo žvėrių, kompensacijoms Aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje numatyta beveik 29 tūkst. eurų“, – pranešime cituojama Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė.

Pasak Klaipėdos rajono savivaldybės, ūkininkai, norintys gauti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimo kompensaciją, turi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo rašytiniu prašymu dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo apie tai pranešti atitinkamai seniūnijai ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriui. Taip pat reikia pateikti gaišenų važtaraštį, pranešimą apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą iš ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo informacinės sistemos, medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros aktą bei nukentėjusių gyvūnų fotofiksaciją.

Šiuo metu vilkai moko savo jauniklius medžioti, todėl svarbu pasirūpinti priemonėmis, saugančiomis ūkinius gyvūnus nuo vilkų.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ekologė Kristina Stulpinienė ragina gyventojus imtis saugos priemonių. Vienas populiariausių apsaugos priemonių nuo vilkų – elektrinis piemuo, jis turi būti sudarytas iš ant tvirtų kuolų ištemptų kelių (rekomenduojama ne mažiau 5) vielų, kuriomis teka elektros srovė. Kad žvėris negalėtų patekti į aptvarą nei per viršų, nei per apačią, reikia elektrinio piemens pirmą juostą kabinti 10-15 cm virš žemės paviršiaus. Viršutinė juosta turėtų būti ne žemiau kaip 1-1,20 m aukštyje, jei yra galimybė, galima aukštinti iki 2 metrų. Aptvaras efektyviai veikia, kai juo teka srovė, todėl reikia reguliariai tikrinti, ar nėra gedimų arba srovės nuotėkių per besiliečiančius objektus. Taip pat rekomenduojama kas 15-20 cm ant elektrinio piemens pririšti baltos spalvos ne mažesnes nei 2 cm pločio juostas. Dėl gyvulių saugumo, ypač šiuo aktyviuoju vilkų medžioklės metu, rekomenduojama nakčiai gyvulius parsivesti į tvartus.