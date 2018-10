Uostamiesčio benamius džiugino delfinai

Nakvynės namų gyventojų rytas prasideda anksti, jie leidžiasi į gatvę dirbti – kas renka antrines žaliavas, kas užsiima kuo kitu, tačiau į muziejus jie tikrai nevaikšto.

Penktadienis buvo ypatinga diena. Lietuvos jūrų muziejus pakvietė naktynės namų gyventojus į ekskursiją ir į delfinų pasirodymą.

Muziejams esą keliamas vienas uždavinių – socialinės atskirties mažinimas. Benamiai – būtent ta atskirties grupė, kuri labiausiai nutolusi nuo mūsų bendruomenės.

"Šiaip jau nakvynės namų gyventojų gyvenime mažai to grožio. Be to, artėja Vėlinės, tai mes šiomis dienomis labai daug dėmesio skiriame mirusiesiems, manyčiau, turime jo skirti ir gyviems žmonėms", – teigė Lietuvos jūrų muziejaus atstovė Nina Puteikienė.

Vakar į muziejų atvyko 11 nakvynės namų gyventojų ir du šios įstaigos darbuotojai. Grupė turėjo būti didesnė, bet dalis benamių turėjo savo dienotvarkę ir savo reikalų, tad apsilankymo muziejuje atsisakė.

Žmonės buvo labai skirtingo amžiaus – nuo 30-mečių iki šešiasdešimtmečių.

Vienas jų kažkada siųstas Darbo biržos, klojo grindis delfinariume, tad dabar turėjo galimybę pasidžiaugti savo darbu. Dalis grupės prisipažino, kad akvariume yra lankęsi dar vaikystėje su tėvais.

"Tarp šių lankytojų buvo puikių žuvų žinovų, kaip patys juokavo, jie ne ką blogiau galėtų vesti muziejuje ekskursijas. Vienas prisipažino, kad muziejaus kanale paslapčia kažkada netgi žvejojo. Jie buvo ypač sužavėti delfinų pasirodymu, kurių beveik nė vienas jų nebuvo matęs. Labai džiaugėsi, dėkojo, fotografavosi, filmavo ir niekuo nesiskyrė nuo bet kurių kitų muziejaus lankytojų, buvo pasipuošę, pasitempę, juk atėjo į kultūros įstaigą", – pasakojo N.Puteikienė.

Lietuvos jūrų muziejus, per šiuos metus jau sulaukęs daugiau nei 600 tūkst. lankytojų, yra atviras visoms socialinėms grupėms.

Muziejus kasmet priima nemokamai daugiau nei dešimt tūkstančių socialiai pažeidžiamų grupių lankytojų.