Turistus po Klaipėdą „vedžioja“ istorinė asmenybė

Kviečia laisvus turistus

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Arvydas Vaitkus Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro direktorei Romenai Savickienei perdavė nuo šio mėnesio pradžios veikiančią išmaniąją gido programėlę „Klaipėda Guide“.

Ji pavadinta „Pažink uostamiestį su Taravos Anike“. Turistus lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis žaviais, emocingais pasakojimais po miestą „vedžioja“ iš istorinių perspektyvų nužengusi Taravos Anikė. Ji buvo reali asmenybė, žavi mergina. Taravos Anikė kviečia turistui stabtelėti net 35 Klaipėdos miesto įžymiose vietose, pagrinde senamiestyje. Parengti ir trys atskiri pristatymai apie Lietuvą, Klaipėdą, uostą. Programėlėje skamba dainos, jūros bangų mūša, viduramžių miesto šurmulys. Taravos Anikė dėsto Klaipėdos istorijas, legendas, nutikimus. Turistai gali atsipalaiduoti, pasimėgauti viešnage Lietuvos jūrų sostinėje.

Tai ypač svarbu didžiųjų laivų jūrų turistams, mat apie 60 proc. jų vyksta į ekskursijas, o likusieji savarankiškai vaikšto po miestą.

Nori dar daugiau turistų

„Džiaugiamės, kad Uosto direkcija, kaip socialiai atsakinga įmonė, gali prisidėti prie miesto turizmo plėtros. Visų mūsų, klaipėdiečių, siekis yra, kad miestas būtų gyvas ir patrauklus turistams“, – sakė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Arvydas Vaitkus.

Su navigacine sistema susietas autogidas yra ir Klaipėdos žemėlapis. Jis skirtas kruizinių laivų turistams, bet gali būti įdomus ir klaipėdiečiams, miesto svečiams.

„Džiaugiamės, kad turime tokius partnerius kaip Uosto direkcija. Dirbdami kartu pasiekėme, kad didėja kruizinių turistų srautas“, – sakė Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro direktorė Romena Savickienė.

Įpusėjus sezonui Klaipėdoje jau apsilankė per 35 tūkst. turistų. Šiemet jų tikimasi sulaukti per 80 tūkst. Per artimiausius metus planuojama apie 100 kruizinių laivų. Šiemet lankysis apie 60. Anot A.Vaitkaus, laivų pagausėjimo realu sulaukti pastačius dar vieną kruizinių laivų terminalą „Memelio mieste“.

Profesionalus pristatymas

Išmaniojo Klaipėdos gido projektą kuravo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos užsienio ryšių ir protokolo vadovė Kristina Gontier.

Ji akcentuoja, kad tiek turistai, tiek klaipėdiečiai gali palikti vertinimus arba teikti pasiūlymus, kaip būtų galima tobulinti programėlę. Galbūt atsiras naujų kalbų. Programėlė gali būti pritaikyta ir Palangai, Nidai ar kuriam kitam Lietuvos miestui.

Dabar programėle apima 1 valandos mažąjį ir 1,5 valandos didįjį Klaipėdos maršrutus.

Programėlei kurti Uosto direkcija gavo ES finansavimą pagal projektą „Žaliasis kruizų uostas“. Bendra projekto vertė – 48 tūkst. eurų. Gidui sukurti panaudota 29 tūkst. eurų. Kitą dalį sudarė Klaipėdos miesto kruizinių keleivių srautų reguliavimo, pasiekiamumo studija.

Mobilųjį gidą parengė „Peritus“ bendrovė. Istorinę medžiagą surinko ir pasakojimą sukūrė rašytoja Daiva Molytė-Lukauskienė. Pristatymą įgarsino profesionalūs aktoriai.

Nemokamą programėlę atsisiųsti labai paprasta per android ir iOS versijų parduotuves.