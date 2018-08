Svetimų mirčių laukimas

Situacija – nenormali

Klaipėdietės Saulės (vardas pakeistas – A.D.) lig tol įprastas gyvenimas apsivertė pernai birželį.

Per nelaimingas maudynes ežere jos suaugęs sūnus susižalojo stuburą ir nevaldo kojų.

Jį operavę gydytojai suteikia vilties – esą prireiks kantrybės, valios ir labai daug darbo, kad jaunas vyras vėl atsistotų ant kojų.

Tai dar bus.

Šeima tuo tiki ir nenuleidžia rankų, tačiau šiandien lovoje įkalintam sūnui reikia nuolatinės pagalbos.

Bet tiek Saulei, tiek jos vyrui reikia dirbti, kad šeima išgyventų.

Lieka vienintelė išeitis – socialinė globa namuose, kol pora dirba.

"Apsilankėme Klaipėdos socialinės paramos centre, tikėdamiesi gauti socialinės darbuotojos paslaugas į namus, kad pasirūpintų sūnumi, kol mes su vyru dirbame. Pasirodo, yra eilė. Mes užsirašėme ir esame šešti, tačiau kada ta mūsų eilė ateis, visiškai neaišku. Nes eilė pajudės tik tada, jeigu kas nors iš tų, kurie gauna paslaugas, numirs. O jei nenumirs? Bet tokia situacija yra nenormali", – mano klaipėdietė.

Eilė pajudės tik tada, jeigu kas nors iš tų, kurie gauna tas paslaugas, numirs.

Eiles koreguoja lemtis

Klaipėdos socialinės paramos centre yra 126 etatai, iš jų vienas – įstaigos vadovei, vienas – pavaduotojai, 4 – padalinių vadovams, dar keliems specialistams.

Visi likę – socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams bei slaugytojoms, kurios klaipėdiečiams teikia pagalbos paslaugas namuose arba dienos socialinės globos paslaugas.

Ši įstaiga tokias paslaugas teikia beveik 270 asmenų per savaitę, o eilėje laukia dar 42 klaipėdiečiai.

Tokia pagalba suteikiama kiek stipresniems žmonėms, kurie dar gali vaikščioti, tačiau jiems išeiti iš namų sunku, jie negali nusipirkti maisto, savarankiškai nueiti pas gydytoją, atlikti buities darbų.

Tad pas juos ateina socialinio darbuotojo padėjėja 2–3 kartus per savaitę ir tuos darbus padaro.

Ši paslauga prižiūrimam žmogui teikiama iki 10 valandų per savaitę.

Dienos socialinę globą namuose įstaigos darbuotojai teikia apie 70 žmonių per savaitę. Ji teikiama nuo 2 iki 8 valandų per dieną, iki 7 dienų per savaitę.

Šioje eilėje socialinei globai šiuo metu yra 23 žmonės.

"Liepos viduryje laukiančiųjų buvo beveik 50. Tiesiog kai kurie mūsų klientai, kuriems teikėme paslaugas, mirė. Mirė ir dalis laukusiųjų tos paslaugos eilėje. Jie jos nebesulaukė. Taigi ta eilė sumažėjo dėl mirusiųjų. Kad nebūtų eilių ir mes šias paslaugas galėtume teikti visiems, kuriems to reikia, reikėtų dar bent 10 papildomų darbuotojų", – teigė Klaipėdos socialinės paramos centro vadovė Diana Stankaitienė.

Paslaugų poreikis auga

Klaipėdos socialinės paramos centras Integralios pagalbos į namus projektą pradėjo 2012 m.

Tuo metu buvo skirtos papildomos pareigybės prižiūrėti 30 klientų.

Nuo to laiko daugiau naujų etatų šioje įstaigoje neįsteigta, bet klientų poreikis auga.

"Mes startavome 2010-aisiais, tada turėjome vieną labai sunkią negalią turintį klientą. Jį dar ir šiandien prižiūrime. 2011 m. šią paslaugą jau teikėme 30 asmenų. Kitais metais – papildomai dar 25. Ir taip buvo iki 2016-ųjų. Dabar mes prižiūrime beveik 70 klaipėdiečių", – vardijo D.Stankaitienė.

Anot pašnekovės, jei norime, kad ligoti žmonės gyventų kokybišką gyvenimą, jais reikia rūpintis, nes daugelis tų, kurie turėtų pasirūpinti savo paliegusiais artimaisiais, yra išvykę į užsienį.

"Man skambina klaipėdiečiai iš Švedijos, Suomijos, Norvegijos, Vokietijos, Anglijos, Airijos, net JAV ir Naujosios Zelandijos. Ir prašo, kad pasirūpintume mama, tėvu, teta ar močiute, likusiais Klaipėdoje. Bet yra eilė, ir laukti geriausiu atveju teks kokius 7 mėnesius, kol kuris nors klientas numirs", – teigė D.Stankaitienė.

Problemą lemia ir atostogos

Socialines paslaugas klaipėdiečiams, be Klaipėdos socialinės paramos centro, dar teikia biudžetinė įstaiga "Klaipėdos lakštutė" ir dvi privačios įstaigos – "Ori senatvė" bei "Salumeda".

Pastarosioms už miestiečiams teikiamas paslaugas sumoka savivaldybė.

Ten taip pat yra laukiančiųjų eilės, nors ir kiek mažesnės.

Viešosios įstaigos "Ori senatvė" vadovė Vida Račkienė dienraščiui teigė, kad šiuo metu jos vadovaujamoje įstaigoje yra 26 laukiančių socialinių paslaugų asmenų eilė.

Tačiau esą iki rugsėjo vidurio tų eilių turėtų nelikti, kai iš atostogų grįš visos darbuotojos.