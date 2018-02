„Šimtmečių vartais“ patenkinti ne visi

Į miesto valdžią kreipėsi šioje teritorijoje įsikūrusių dalies parduotuvių atstovai, kurie vakar atėjo į mero Vytauto Grubliausko kabinetą.

Verslininkai atkreipė dėmesį, kad eismo apribojimai Turgaus gatvėje trunka ilgai, apie juos nebuvo informuoti laiku, dėl to prarado klientų, sumažėjo apyvarta.

"Niekam nekyla abejonių, kad "Šimtmečių vartai" pritrauks dešimtis tūkstančių žmonių į senamiestį iš visos Lietuvos, įpūs gyvybės senamiesčiui. Verslininkai turi pateikti aiškius skaičius dėl kritusių apyvartų, jei taip buvo, palyginti su praėjusių metų vasariu. Rimtai vertinsime. Jei nekils abejonių, žiūrėsime, kaip galime atsiliepti", – tvirtino meras.

Tačiau, anot V.Grubliausko, pirmiausia reikia sulaukti vasario pabaigos ir įvertinti visą mėnesį.

Pasitarime išsamiai išanalizuota, kodėl tokiam laikui buvo uždaryta Turgaus gatvė, aptartas ir informavimo klausimas.

Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Elida Mantulova priminė, kad konkursas, kurio metu išrinkta "Šimtmečių vartų" idėja, baigėsi tik sausio 23 d.

Reikėjo laiko, kad viešosios įstaigos "Klaipėdos šventės" partneriai iš Italijos atvyktų ir įvertintų darbų apimtį.

"Paskelbti informaciją apie eismo apribojimus anksčiau nebuvo galima. Terminai tikrai buvo glausti. Bet organizatoriai jau anksčiau kreipėsi pagalbos į valdas, kad informuotų gyventojus ir verslą, patys ėjo į įstaigas ir kalbėjo, kol dar nebuvo patvirtinta schema", – teigė pavaduotoja.

Ji atkreipė dėmesį, kad projektas "Šimtmečių vartai" yra didelio masto ir konstrukcijoms reikėjo laiko sumontuoti. Jo prireiks ir išmontavimui.

"Derinant eismo schemą, svarstėme galimybę laikinai atidaryti eismą Tiltų gatve. To nebuvo imtasi, nes tiltui, kurio laukia remontas, būtų didelė apkrova. Be to, eismo atidarymas čia apsunkintų gyventojų gyvenimo sąlygas. Įvertinome tai, kad buvo sudarytos galimybės privažiuoti prie visų objektų. Mūsų pasirinkimas buvo draugiškiausias visoms bendruomenėms", – pabrėžė pavaduotoja.

Susitikime aptarta, kaip pagerinti komunikaciją. Bus stengiamasi verslininkus kuo operatyviau informuoti apie būsimus naujus eismo apribojimus.