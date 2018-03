Siekti tikslo lietuvaičius moko pasaulyje populiari programa

Paskatinti jaunus žmones siekti tikslo, kasdien tikslingai tobulėti, įveikti asmeninius iššūkius, mokytis drąsiai ir atsakingai imtis darbų, kurie ugdo asmenines savybes – to siekiama įtraukiant jaunus žmones į Lietuvoje veikiančią tarptautinę programą The Duke of Edinburgh’s International Award (DofE apdovanojimai). Tai yra pasaulyje gerai žinoma jaunimo mokymosi iš patirties programa, ugdanti jauno žmogaus asmenybę bei padedanti įgyti praktinių gyvenimui reikalingų įgūdžių.