Sena paskola budina LEO LT

Po 10 metų – staigmena

2007 m. gruodžio 17 d. D.Nedzinskas V.Markevičiui, kuris šiuo metu yra advokatas, grynaisiais paskolino 2,5 mln. litų.

Ketvirtame paskolos sutarties punkte pabrėžiama, jog "paskolos davėjas skolina paskolos gavėjui paskolos sumą be palūkanų (neatlygintinai).

Šis dokumentas įgyja visai kitokių "spalvų", prisiminus, kas tuo metu buvo joje minimi asmenys ir kodėl tokia paskola galėjo būti suteikta.

10 metų senumo istoriją prikėlė Seimo narys N.Puteikis, kai jam į rankas netikėtai pateko šios sutarties kopija.

Politikas joje įžvelgia tam tikrų dėsningumų.

"Prieš gerą mėnesį viename teisme vyko turtinis ginčas, ir advokatui V.Markevičiui prireikė dokumento, pagrindžiančio, kad jis tam tikru metu turėjo dideles pajamas. Tada jis išsitraukė šitą sutartį. Ir toje byloje buvo pateiktas dokumentas, kuriame D.Nedzinskas patvirtino, jog jis sudarė tokią sutartį", – dėstė N.Puteikis.

Pagal paskolos sutartį jos grąžinimo terminas buvo numatytas 2011 m. gruodžio 31 d., o grąžinus ją ne visą, pagal susitarimą numatyti 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną dieną nuo sumos, kurią mokėti vėluojama.

Kyla keistų minčių

N.Puteikis pabrėžė, jog yra ne teisininkas ir ne teisėsaugos darbuotojas, bet jam esą labai įtartina, kad toje sutartyje nenumatytos palūkanos, kitaip tariant, jų visai nėra.

Stebina, kad labai didelė suma perduodama grynaisiais ir nėra užstato.

"Teoriškai galimas variantas, kad V.Markevičius padovanoja turtą ir lieka be turto, o jeigu dar nutraukia advokato praktiką, lieka dar ir be pajamų, tai kreditorius 2,5 mln. niekaip ir nebeatgautų. Toks patyręs verslininkas D.Nedzinskas kažin ar galėtų sudarinėti tokias rizikingas sutartis be užstato, juolab kiekvienas verslininkas stengiasi uždirbti. Ar tikrai Lietuvoje daug žmonių, kurie keleriems metams gali paskolinti tokią sumą be palūkanų?" – svarstė N.Puteikis.

Seimo narys kėlė kelias prielaidas.

Esą galbūt tai paplitusi turtingų žmonių praktika Lietuvoje, kai turi daug grynųjų pinigų, bet negali pagrįsti jų kilmės, tada reikia ką nors pirkti.

Ir tada, anot N.Puteikio, prašoma draugų, kad šie išrašytų tokias paskolos sutartis, nešama į įstaigą, kur reikia deklaruoti pajamas, ir jas parodę taip jie legalizuoja galbūt nelegaliai įgytas pajamas.

"Arba antras variantas, tai – vienas kyšio nešiojimo būdų, kai nešami grynieji pinigai, o sutartimi prisidengiama: jei kas, tada galės teigti, jog kažkas tuos pinigus jam paskolino. Dar galėtų būti ir trečias, modifikuotas variantas. Pavyzdys, Eligijaus Masiulio atvejis, beje, šis irgi teigė, kad pinigus jam Raimondas Kurlianskis paskolino. Ten irgi buvo minima kažkokia paskolos sutartis", – savo įžvalgas pateikė N.Puteikis.

Įtartini sutapimai

Šios paskolos priešistorė siekia 2007-ųjų pabaigą, kai ėmė rastis keistas juridinis darinys LEO LT arba nacionalinė elektros energetikos bendrovė, kurioje 61,7 proc. akcijų priklausė valstybei, o 38,3 proc. – privačiai bendrovei "NDX energija", kuriai kaip tik ir vadovavo D.Nedzinskas.

Tiesa, LEO LT išformuota 2009 m. susidarius nepalankioms ekonominėms aplinkybėms ir kilus visuotiniam nepasitenkinimui dėl sandorio skaidrumo bei naudingumo visuomenei.

"Tuo metu D.Nedzinskas buvo kuriamo junginio LEO LT pagrindinis "pramušinėtojas" ir atstovas. Jis ir buvo to vadinamojo Trigalvio energetinio slibino kūrėjas. Argi ne keista, kad D.Nedzinskas, kaip nurodyta paskolos sutartyje, skolina pinigų tuomečio premjero Gedimino Kirkilo neatlygintinam konsultantui teisingumo klausimais V.Markevičiui likus dviem dienoms iki projekto pristatymo visuomenei?" – stebėjosi Seimo narys N.Puteikis.

Kreipėsi į specialiąsias tarnybas

Tuo metu V.Markevičius buvo politikas ir esą akivaizdu, jog premjero konsultantas teisingumo klausimais tikrai buvo susijęs su LEO LT kūrimu.

"Panašu, jog politikų sprendimu suinteresuotas verslininkų atstovas skolina 2,5 mln. litų vienam politikų, kuris yra svarbus žmogus priimant sprendimus dėl LEO LT. Todėl kreipiausi į Mokesčių inspekciją ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, kad būtų ištirta, ar tai nėra apsimestinis sandoris", – teigė N.Puteikis.

Anot parlamentaro, nesvarbu, kad paskolos sutartis sudaryta prieš 10 metų, esą tokių keistų skolinimų praktika gyvuoja iki šiol.

"Nesu šitų reikalų ekspertas, bet man, kaip politikui, kyla klausimų, nes sutartis – labai keista", – tikino N.Puteikis.