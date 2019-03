Savivalės Liepojos gatvėje netoleruos

Jau kurį laiką Liepojos gatvėje tarp 7A ir 23 namų esantis akligatvis nuolat užstatytas lengvaisiais automobiliais, kuriuos čia palieka į darbą atvažiuojantys kariškiai. Matyt, už bataliono tvoros jiems asmeninių mašinų laikyti neleidžiama.

Gyventojai ne kartą skundėsi, kad akligatvis šalia jų namų iš abiejų pusių užgrūstas svetimais automobiliais. Dėl jų žmonės negali įvažiuoti į savo kiemus, automobilių nėra kur palikti čia gyvenančiųjų svečiams, patiriama kitų nepatogumų.

Klaipėdos miesto savivaldybės Saugaus eismo komisijai ši problema taip pat žinoma.

Posėdžio metu, aptardami galimus šios situacijos sprendimo būdus, komisijos nariai išgirdo, kad gyventojai savavališkai pastatė kelio ženklus, ribojančius galimybę šiame akligatvyje statyti automobilius.

Be to, be jokio oficialaus leidimo žmonės vieną gatvelės pakraštį žymintį bortelį nudažė geltona spalva.

Šio klausimo svarstymas Saugaus eismo komisijos posėdyje neužtruko.

Nutarta pašalinti visus neteisėtai pastatytus kelio ženklus ir panaikinti geltoną liniją.

Gatvė yra bendro naudojimo, tad savivalės čia negali būti – tokia yra komisijos narių nuomonė.

Kita vertus, ketinama palengvinti gyventojų dalią, uždraudžiant automobilių stovėjimą vienoje gatvės pusėje.

Sykiu dar žadama aiškintis, kur ir ką galima padaryti, kad akligatvyje būtų užtikrintas eismo saugumas.