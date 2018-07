Pribloškė susidūrimas su „Ekskomisarų biuro“ apsaugininke SEL koncerto metu

Neleido grįžti į renginį

Liepos 7 d., šeštadienį, Klaipėdoje vyko SEL koncertas, po kurio žiūrovė lig šiol negali atsitokėti dėl sugadinto vakaro.

Jauna klaipėdietė Viktorija su draugu ir dviem mažaisiais svečiais iš Švedijos – sesers vaikais, nuėjo į E.Dragūno koncertą.

Kadangi renginys užtruko, o mažoji mergaitė pavargo, Viktorija, pasiėmusi ją, nusprendė išeiti, tačiau tik prie vartų pamatė, kad jos dukterėčia pas savo broliuką paliko jai svarbų daiktą.

Ir nors ji nebuvo peržengusi renginio teritorijos ribų, koncerte tvarką užtikrinusios bendrovės "Ekskomisarų biuras" apsaugininkė užsispyrė ir jai neleido grįžti į vasaros koncertų estradą.

Vakaras buvo sugadintas, jaučiausi, kaip šlapiu skuduru per veidą gavusi.

"Jos kolegos vyrai leido man grįžti, o ji užsispyrė ir pasakė: "Ne." Ji tvirtino, kad mes jau išėjome, nors stovėjome šiapus vartų. Ji nebeleido atgal, rodė savo valdžią. Vaikas ėmė verkti. Čia buvo elementaraus žmogiškumo klausimas. Vakaras buvo sugadintas, jaučiausi, kaip šlapiu skuduru per veidą gavusi. Buvau šokiruota, nesu gyvenime su tokiais dalykais susidūrusi", – pasakojo Viktorija.

Laikėsi nustatytų taisyklių?

Moteris tikino, jog turėjo vardinį bilietą, ant kurio, beje, niekur nėra parašyta, kad iš renginio anksčiau išėjęs vardinio bilieto turėtojas negali vėl grįžti į tą patį renginį.

Viktorija dar tą patį vakarą kreipėsi į "Ekskomisarų biuro" vadovybę ir išdėstė savo situaciją. Moteris teigė, kad bendrovės atstovai apgailestavo dėl tokio jų darbuotojos elgesio.

"Jie man parašė, kad vertins darbuotojos elgesį ir tolesnes jos galimybes dirbti įmonėje. Tikino, kad prieš kiekvieną tokį didelį renginį vyksta papildomas instruktažas darbuotojams dėl elgesio kultūros ir atskirų situacijų vertinimo. Be to, pripažino, kad jų darbuotoja neturėjo teisės taip elgtis su manimi", – pasakojo klaipėdietė.

Dienraščiui paprašius pakomentuoti situaciją, bendrovės "Ekskomisarų biuras" regiono vadovas Donatas Pocius patvirtino, kad liepos 7 d. vykdė koncerto saugą, bet darbuotojos kaltės jau neįžvelgė.

"Koncerto metu laikėmės organizatorių nustatytų leidimų režimo taisyklių. Organizatoriai nebuvo numatę teisės išeiti ir vėl grįžti į renginio teritoriją. "Ekskomisarų biuras" visada vadovaujasi organizatorių nustatytomis tvarkos taisyklėmis ir savo nuožiūra neturi teisės daryti išimčių", – dienraščiui atsakė D.Pocius.

Pakomentavo pats E.Dragūnas

Kokios gi tos organizatorių taisyklės, išsiaiškinti nebuvo taip paprasta, nes, kas yra tikrieji koncerto organizatoriai, taip ir liko neaišku.

Ant bilietų užrašyta, kad koncertą organizuoja bendrovė "Idėjų logistika". Ta pati bendrovė sudarė sutartį su Klaipėdos žvejų rūmais dėl Vasaros estrados nuomos.

Šios įmonės vadovė, anot rekvizitai.lt, yra Bronė Dragūnienė, veikiausiai atlikėjo mama. Tačiau nurodytais telefonais niekas neatsiliepė.

Esu per didelė žvaigždė, kad man rūpėtų tokie dalykai.

Bet sutartį dėl viešosios tvarkos koncerto metu su Klaipėdos savivaldybe jau sudarė nebe "Idėjų logistika", o įmonė "Show Gate". Jos atstovai telefonu taip pat neatsiliepė.

Šią buitinę situaciją, kilusią dėl nesusipratimo prie renginio teritorijos vartų, teko aiškinti pačiam E.Dragūnui: "Niekada taip nesakau, bet esu per didelė žvaigždė, kad man rūpėtų tokie dalykai. Man nusispjauti į tas problemas. Be to, mes neadministruojame apsaugos reikalų, tam yra pasamdyta profesionali kompanija "Live Nation", kuri dirba su į Lietuvą atvykstančiais Robbie Williamsu, Lady Gaga, "Depeche Mode" ir su SEL. Pas mus apsauga tokia pati, kaip ir visame pasaulyje. Apie jokį vaikščiojimą iš koncerto ir atgal negali būti nė kalbos. Visame pasaulyje taip yra, išėjai, ir viso gero."