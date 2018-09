Premjeras ragina Rusnės gyventojus atidžiau stebėti estakados statybas

„Matyt yra kažkieno noras, kad žmonės ir toliau kankintųsi, todėl rusniškiams tiesiog reikėtų sekti situaciją ir matyti tuos, kas nori projektą sužlugdyti. Visa kita, kas susiję su projekto įgyvendinimu, yra Susisiekimo ministerija ir kalbant apie ministrą ir jo veiklą šiame poste, net teorinių prielaidų negaliu daryti apie kažkokius neskaidrius procesus Susisiekimo ministerijoje“, – antradienį interviu LRT radijui kalbėjo premjeras.

Premjero įsitikinimu, Rusnės bendruomenė yra pilietiška ir galėtų įsikišti, jei matytų neskaidriai įgyvendinamą projektą.

„Aš nesiūlau piketuoti, siūlau rusniškiams stebėti situacija, įvertinti tai, kas vyksta aplink šitą statybą“, – sakė S. Skvernelis.

Ministras pirmininkas pakartojo, kad Rusnės estakada turėtų būti pabaigta kitų metų pavasarį.

BNS rugpjūčio viduryje skelbė, kol kas neaišku kada bus baigta užliejamo kelio Šilutė-Rusnė rekonstrukcija. Paaiškėjus, kad po keliu yra durpių sluoksnis, statytojams reikės papildomai stiprinti žemės sankasą ir kalti polius. Tačiau šių darbų rangovas kol kas nepasirinktas.

Dėl to apie 9,5 mln. eurų siekusi bendra projekto vertė neabejotinai augs. Be to, potencialūs rangovai skundžiasi galbūt neskaidriu konkursu.

Kelias Šilutė–Rusnė vienintelis veda į Rusnės salą ir per kasmetinius potvynius yra užliejamas bei taip sutrikdo vietos susisiekimą. Be estakados statybos, rekonstruojamas 5 kilometrų ilgio kelio ruožas, kur bus įrengta nauja dangos konstrukcija, nutiestas 4,5 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas. Darbus atlieka Kelių direkcijos skelbtą konkursą laimėjusi bendrovė „Kauno tiltai“.