Poilsį Nidoje apkartino mokestis

Nicoje pigiau?

"Neringoje poilsiauju jau dvidešimt metų ir kiekvieną kartą atvykęs į šį unikalų kampelį įgaunu naujų jėgų. Tačiau pasitaiko dalykų, kurie apkartina kelionę. Sutikime, kad apsilankymas Neringoje nėra pats pigiausias pasaulyje, ir savaitė šiame krašte ar Nicoje bei Sardinijoje kainuoja tiek pat, kiek poilsis Nidoje. Tačiau buvo keista tai, jog atvykęs atostogų į Neringą ir sumokėjęs vadinamąjį ekologinį mokestį, jį turėjau mokėti ir antrą kartą. Kelionė į Jūrų muziejų mums atsiėjo itin nepigiai, o 40 proc. jos kainos sudarė šis mokestis", – pasakojo Giedrius Budrys.

Įžvelgia diskriminaciją

Vilniečių šeima įprastai poilsiauja septynias ar dešimt dienų.

"Esu susipažinęs su Neringos savivaldybės priimtu potvarkiu, jog poilsiaujantieji Neringoje turi teisę per penkias dienas nemokėti ekologinio Nidos mokesčio, jei ketinama apsilankyti Jūrų muziejuje. Tačiau kodėl per penkias paras, kodėl ne per septynias ar dešimt? Kodėl lengvatos sudaromos tik vienai daliai poilsiautojų, kodėl visi kiti turi už visa tai sumokėti?" – klausimus bėrė Neringos svečias.

Apsilankymas Neringoje nėra pats pigiausias pasaulyje, ir savaitė šiame krašte ar Nicoje bei Sardinijoje kainuoja tiek pat, kiek poilsis Nidoje.

Poilsiautojų šeima dar svarsto, ar vertėtų parašyti raštą Vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl patirtos diskriminacinės situacijos.

"Esu iš tų, kurie dar gali sau ką nors leisti. Sumokėsiu aš tą 20 eurų mokestį, kad taip jau. Tačiau nereikia vietos politikams priiminėti diskriminuojančių potvarkių. Nežinau dar, ar kreipsiuosi į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Pažiūrėsiu pirma, ką man Neringos meras Darius Jasaitis atsakys, išsiunčiau jam laišką", – pasakojo vyras.

Už įvažiavimą mokėjo du kartus

G.Budrys suskaičiavo, kiek jam kainavo kelių valandų pramoga, kol šeima ilsėjosi nerijoje.

"Į Jūrų muziejų išsiruošėme šeštą ar septintą dieną po persikėlimo. Sudėkime, bilietas į Jūrų muziejų arba delfinų pasirodymą atsieina apie 35 eurus, taksi iki muziejaus – dar 5 eurai. Žmona laukiasi kūdikio, o dėl spūsčių automobilį teko statyti kone prie pat Naujosios perkėlos. Grįžtant į Nidą paprašyta susimokėti dar kartą 20 eurų ekologijos mokestį. Iš viso susidaro 60 eurų arba 200 kitų, senąja valiuta. Apie 40 proc. šios sumos skyrėme ekologiniam mokesčiui, kurį jau vieną kartą buvome sumokėję prieš savaitę", – išleistas sumas skaičiavo vyras.

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Sigitas Šveikauskas tikino, jog naujoji tvarka galioja dar tik nuo liepos 3-iosios.

"Juk turi būti kažkoks atskaitos taškas. Dažniausiai ilsimasi iki penkių parų, dažniau pasitaiko "savaitgalinių" poilsiautojų. O visiems čia neįtiksi. Yra suteikta alternatyva, per dešimt dienų poilsio galima susiplanuoti kelionę į muziejų ir tinkamu laiku. Mums tai yra biudžeto pinigai, o jie mums svarbūs. Surinktos lėšos iš šio mokesčio keliauja mokykloms išlaikyti, keliams remontuoti. Pas mus nėra pramonės, tik gamta", – teigė S.Šveikauskas.

Pasak S.Šveikausko, jei šiame potvarkyje būtų pažymėtas kitos laiko tarpas lengvatai, galėtų atsirasti piktnaudžiavimo atvejų.

"Retas, kuris ilsisi ilgiau nei savaitę. O ateityje galima bus persvarstyti šią tvarką. Pavyzdžiui, kompiuteriais galima būtų fiksuoti, kada tiksliai buvo mokėtas mokestis, tuomet būtų galima keisti ir pačią tvarką", – svarstė S.Šveikauskas.

Neringos savivaldybės komentaras

Vietinė rinkliava už įvažiavimą į Neringą skirta mechaninių transporto priemonių srautams reguliuoti bei alternatyvių susisiekimo galimybių pasirinkimui skatinti, pavyzdžiui, viešojo, vandens transporto. Vadinamojo vasaros sezono piko metu, kai Neringoje sunkiai išsprendžiamos tampa automobilių statymo problemos, siekiame sudaryti visas įmanomas galimybes Kuršių nerijoje judėti be automobilių – reguliaraus susisiekimo autobusai kursuoja kas valandą, jau ne pirmus metus egzistuoja reguliarūs vandens maršrutai, jungiantys Juodkrantę ir Dreverną, Nidą ir Šilutę. Šiais metais tenka apgailestauti, kad paslaugos maršrutu Klaipėda–Juodkrantė–Nida nebeteikia greitaeigis AB "Smiltynės perkėla" laivas. Šios paslaugos pasigedo ne vienas kurorto lankytojas. Neringos savivaldybės taryba taikyti vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą lengvatą nusprendė siekdama palaikyti bendradarbiavimą su Lietuvos jūrų muziejumi bei praplėsti kurortinių pramogų spektrą. Liepos 3–24 d. (imtinai) lengvata (grįžtant nemokant vietinės rinkliavos) jau pasinaudojo 549 muziejaus lankytojai. Penkių dienų įvažiavimo periodas pasirinktas, norint išvengti įvairių piktnaudžiavimo atvejų. Neringos savivaldybės specialistų nuomone, per penkias buvimo dienas tikrai galima suplanuoti vizitą Lietuvos jūrų muziejuje ar jį aplankyti paskutiniąją viešnagės dieną. Vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą surenkama apie 2 mln. eurų, kurie panaudojami kurortinės infrastruktūros priežiūrai ir vystymui.