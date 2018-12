Pėsčiųjų tako dalį ties Malūno tvenkiniu teko perdaryti

Silpnaregiams skirta tako dalis dėl nesuprantamų priežasčių nutrūksta viduryje kelio. Tai žmones privertė suabejoti darbų kokybe.

„Neįgalieji palikti „už borto“, – komentavo gyventojai.

Klaipėdos savivaldybės Projektų įgyvendinimo priežiūros poskyrio vedėjas Romualdas Stasiulis aiškino, kad įsivėlė klaida. Darbai dar nebaigti, o juos atliekanti bendrovė „Inkomsta“ turės pakeisti trinkeles.

Vyrai suskubo perdaryti taką taip, kad neįgalieji galėtų saugiai užbaigti savo maršrutą.

„Silpnaregių vedimo paviršius turi būti įrengtas per visą tako ilgį. Matyt rangovas neatkreipė dėmesio į projektą, turės pakeisti trinkeles. Be to, šalia įrengti pagrindai dviračių takui. Dviračių takas bus raudono asfalto danga“, – teigė R. Stasiulis.

Šiuo metu darbininkai tiesia pėsčiųjų ir dviračių taką, kuris drieksis nuo Paryžiaus Komunos gatvės iki Jono kalnelio tiltelio.

Apie 1,5 kilometro ilgio takas yra Klaipėdos žaliakelio dalis. Bendra viso projekto darbų vertė – apie 602 tūkst. eurų. Savivaldybė turėtų prisidėti maždaug 285 tūkst. eurų. Likusią dalį – 317,5 tūkst. eurų planuota gauti iš ES fondų.

Dviračių takas prasideda Paryžiaus Komunos ir Komunarų gatvės sankryžoje, driekiasi Komunarų gatve, kerta Tilžės gatvę, Malūno parką ir įsilieja į Kooperacijos gatvę. Šio tako pabaiga – Gluosnių gatvė.

Dviračių takas būtų asfalto dangos, pėsčiųjų – išgrįstas betono trinkelėmis. Jame planuota įrengti vedimo ir įspėjamuosius paviršius, apšvietimą. Numatyta ir poilsio aikštelė. Projektas turėtų būti užbaigtas kitų metų pradžioje.