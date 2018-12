Kultūra uostamiestyje padvelkė teismais?

Skyrė 58,7 tūkst. eurų

Gavę skundą savivaldybės auditoriai aiškinosi, ar biudžeto lėšos, skirtos Meno kūrėjų sąjungos pastaruosius trejus metus vykdytiems kultūros projektams, panaudotos skaidriai.

Audito išvados buvo pristatytos Klaipėdos savivaldybės Kontrolės komitete.

Pasak Klaipėdos savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiosios vidaus auditorės Ritos Mikulskytės, patikrinimas atliktas gavus vieno Kultūros ir meno tarybos nario pareiškimą.

2015–2017 m. savivaldybė ir Meno kūrėjų sąjunga pasirašė aštuonias sutartis iš dalies finansuojamiems kultūros projektams įgyvendinti. Bendra jų suma siekia 58,7 tūkst. eurų.

Auditoriai nustatė, kad Meno kūrėjų sąjunga, įgyvendindama aštuonis kultūros projektus, nevykdė kai kurių sutarčių sąlygų.

Esą gautos lėšos nebuvo laikomos atskiroje sąskaitoje, kai kurios išlaidos nepagrįstos dokumentais, pusė finansinių ataskaitų pateiktos pavėluotai.

Maža to, nustatyti du įtariami dokumentų klastojimo atvejai, kai projektų vykdytojas tais pačiais apskaitos dokumentais pagrindė dviejų projektų "Kito kino klubas" ir "Menų zona" išlaidas.

"Buhalterinės apskaitos įstatymas reglamentuoja, kad apskaita turi būti tvarkoma aiškiai. Šiuo atveju yra akivaizdžių spragų", – pabrėžė R.Mikulskytė.

Nuomojosi pats iš savęs?

R.Mikulskytė teigė, kad Meno kūrėjų sąjunga, pernai įgyvendindama projektą "Kito kino klubas", realiai nepanaudojo 900 eurų, tačiau šias išlaidas įtraukė į ataskaitą.

Akcentuojama ir tai, kad asociacija pirko patalpų nuomos paslaugas iš fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus (vadovas D.Vaičekauskas) ir bendrovės "ONI grupė", kuriai priklauso baras "Leika".

Abu jie yra įsikūrę Tomo g. 7. Esą visų trijų subjektų finansinę apskaitą tvarko vienas ir tas pats asmuo.

Šie faktai auditoriams sukėlė papildomų klausimų. Jie patys apsilankė bare ir sakė neįsivaizduojantys, kaip jame įmanoma ką nors apgyvendinti, o ypač – festivalio dalyvius.

Asociacijos ataskaitoje nurodytos nuomos, komunalinių bei ryšio paslaugos. Auditoriai suabejojo, ar jos realiai buvo suteiktos.

"Nepateiktos nuomos sutartys, todėl nebuvo galimybės nustatyti, kokiems konkrečiai asmenims buvo nuomojamos patalpos, kokiu laikotarpiu, kokios patalpos, jų plotas, adresas, neaišku, kaip apskaičiuotas mokestis už komunalines ir ryšio paslaugas. Sumos – nuo 300 iki 700 eurų", – skaičiavo auditorė.

Pasak R.Mikulskytės, valdininkai Meno kūrėjų sąjungą ne kartą ragino grąžinti nepanaudotus 900 eurų.

Pinigų savivaldybė taip ir neatgavo, todėl dėl jų išieškojimo ketina kreiptis į teismą.

Be to, projektų vykdytojas dvejus metus negalės dalyvauti savivaldybės kultūros projektų finansavimo konkursuose.

Kreipsis į prokuratūrą

Meno kūrėjų sąjungos pirmininkas D.Vaičekauskas teigė, kad įsivėlė techninė klaida, kurią ištaisys.

Vis dėlto pasak R.Mikulskytės, nuo gegužės, kai buvo atliktas auditas, savivaldybei pirmininkas nepateikė jokių pagrindžiančių dokumentų.

Visas abejones dėl išlaidų skaidrumo ir dokumentų klastojimo turėtų išsklaidyti teisėsaugininkai. Audito ataskaitą išnagrinėję kontrolės komiteto nariai nusprendė nedelsiant kreiptis į prokuratūrą.

Kultūros ir meno taryba Meno kūrėjų sąjungai pernai skyrė 38 tūkst. eurų, asociacijos projektai taip pat buvo finansuojami 2015, 2016 m.

Pats D.Vaičekauskas pasitraukė iš Kultūros ir meno tarybos maždaug prieš pusmetį.

Jis tvirtino, kad susipažino su audito išvadomis ir auditoriams pateikė visus reikiamus duomenis.

Maža to, savivaldybės administracijai išsiuntė oficialų raštą kaip atsakymą į audito ataskaitą, tačiau tuo bendravimas ir baigėsi. Esą tai pati savivaldybė pažeidžia demokratijos ir skaidrumo principus.

Suprantate, čia ne Rusija, o Europos Sąjunga, kur galioja kažkokie demokratijos principai.

"Taip, manau, neturėtų būti. Gyvename demokratinėje valstybėje, auditorė man net užsiminė apie vykdomą politinį spaudimą. Suprantate, čia ne Rusija, o Europos Sąjunga, kur galioja kažkokie demokratijos principai. Vėliau su mumis niekas nieko nebederino, nei kvietė bendrauti, nei ką. Ir į tą raštą iki pat šiol neatsakė. Visiškai neseniai dar kartą išsiunčiau klausimus tiek Audito skyriaus vedėjai, tiek administracijos direktoriui. Kodėl nuo pat gegužės su manimi, kaip organizacijos vadovu, niekas nebendrauja?" – nesupratęs liko pašnekovas.

Pinigų negrąžins

D.Vaičekauskas kategoriškai nesutinka grąžinti 900 eurų, nes tai – techninė klaida.

"Mes iškart pripažinome, kad įsivėlė klaida, dėl to nesiginčijame. Tačiau pagal galiojančią tvarką savivaldybės administracija turėjo nustatyti terminą, per kurį tos klaidos būtų pašalintos. To neįvyko. Į mūsų poziciją atsižvelgta nebuvo, ir tai yra labai blogai", – dėstė D.Vaičekauskas.

Pašnekovas sakė nebijantis teismo ir, jei reikės, pateiks jame visus įrodymus.

Esą Meno kūrėjų sąjunga įdėjo daug darbo, kad miesto kultūrinis gyvenimas taptų gyvesnis, tačiau vietoj padėkos sulaukė kaltinimų.

"Vykdoma raganų medžioklė", – nukirto D.Vaičekauskas.

Pašnekovas apmaudavo, kad šiemet savivaldybė neskyrė finansavimo nė vienai jo vadovaujamai organizacijai.

"Patikėkite, mes vis dar gyvename gūdžiame sovietmetyje", – pridūrė pašnekovas.

Vietoj Meno kūrėjų sąjungos buvo įkurta nauja asociacija "Menų zona", kuri esą ir toliau dalyvaus savivaldybės konkursuose.