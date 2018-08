Klaipėdos universitete – optimistinės nuotaikos

Pirmakursių skaičius nepakito?

Neskaitant užsienio studentų, kurių yra daugiau nei šimtas, KU šiemet ketina studijuoti dar apie 800 pirmakursių – beveik tiek pat, kaip ir pernai.

Šiuo metu vyksta papildomas priėmimas, taigi šie skaičiai esą dar negalutiniai.

Šiuo metu visoje Lietuvoje laisvų valstybės finansuojamų vietų universitetuose dar yra apie 900, kolegijose – dar daugiau.

A.Razbadausko manymu, taip atsitiko dėl šiais metais gerokai užkeltos rezultatų kartelės. Iš 32 tūkst. norinčiųjų studijuoti universitetuose ir kolegijose reikalavimus atitiko tik 20 tūkst. pretendentų.

"Šios tendencijos gąsdina, jeigu trečdalis stojančiųjų neatitiko aukštosioms mokykloms numatytų reikalavimų, kažkas yra ne taip. Pastebėjome dar vieną dalyką, kad nemažai įstojusiųjų į valstybės finansuojamas vietas nepasirašė sutarčių su universitetais, vadinasi, jie įstojo kažkur kitur, galbūt į užsienio aukštąsias mokyklas", – svarstė A.Razbadauskas.

Kas kaišioja pagalius į ratus?

Viešojoje erdvėje nuskambėjo, kad KU bemaž daugiausia iš visų universitetų bus uždaryta studijų programų – aštuonios iš 32 arba ketvirtadalis.

Laikinojo rektoriaus manymu, tai keistos manipuliacijos skaičiais. Nors šiemet uždarytos buvo medijų filosofijos, visuomenės sveikatos, elektros inžinerijos, ekonomikos, logistikos, politikos mokslų ir kitos studijų programos.

Nepaisant to, KU liko 24 studijų programos, o kituose universitetuose esą yra iš viso tik keturios ar penkios programos.

"Be to, kai kurios studijų programos iki tol buvo uždarytos. Po Konstitucinio Teismo išaiškinimo, jas vėl sugrąžinome birželio pradžioje, galbūt per vėlai, todėl reikiamas norinčiųjų studijuoti skaičius ir nesusirinko, dėl šios priežasties ir teko programas vėl uždaryti. Tačiau studentų mes priėmėme ne mažiau nei pernai. O kalbos tik apie uždarytas studijų programas galbūt yra konkurentų noras matyti mus ne taip, kaip yra iš tikrųjų", – dėstė A.Razbadauskas.

Universitetas domina užsieniečius

Šiemet KU studijuos nemažai užsieniečių iš Ukrainos, Kazachstano, Ganos, Nigerijos, Bangladešo, Butano. Šie jaunuoliai renkasi socialinius, inžinerijos, sveikatos mokslus, vadybą ir kt.

"Jau svarstoma, kad tie užsienio studentai pas mus galėtų ne tik studijuoti, bet ateityje ir dirbti. Apie tai vis garsiau kalbama Vidaus reikalų ministerijoje. Regis, ir Migracijos departamento požiūris į tai keičiasi", – tikino A.Razbadauskas.

Anot laikinojo rektoriaus, norą studijuoti KU šiemet buvo pareiškę 600 užsieniečių, bet ne visų jų valstybėse įgyta kvalifikacija leido jiems įstoti į uostamiesčio Alma Mater.