Klaipėdos taksi rinkoje – chaosas

"Lėkė it išprotėjęs"

Uostamiesčio gatvėse siaučia nelegalūs taksistai, kurių dauguma, kaip spėjama, nė neturi teisės dirbti šį darbą.

Klaipėdietis Audrius pasakojo neseniai savo kailiu patyręs, kad nevalia pasikliauti net oficialiais taksi numeriais.

"Penktadienio vakarą apie 20.30 val. paskambinau "Memelio taksi" telefonu, su drauge važiavome į Dragūnų kvartalą. Gatvės buvo apledijusios, snigo, visos mašinos judėjo lėtai, gal 40 kilometrų per valandą greičiu. Tik ne mes. Vairuotojas ne tik nesilaikė saugaus greičio, bet lėkė 90 kilometrų per valandą, manevravo tarsi lenktynių aikštelėje. Atrodė, kad jis mėgaujasi mūsų baime. Tapo visai nejuokinga", – prisiminė klaipėdietis.

Paklausus, kur taip skuba, greičio mėgėjas mestelėjo, esą jeigu jo dukra nebijo tokio vairavimo, kodėl klientai turėtų?

"Tikras beprotis, matyt, nestabilios psichikos. Taksometras, aišku, neįjungtas, gal jo ir iš viso nebuvo. Per tą stresą net nepastebėjome. Nuvežęs į vietą tepasakė, duok, kiek nori, užteks 4 ar 5 eurų. Gaila, neįsidėmėjau automobilio numerių, būčiau paskambinęs policijai. Tai akivaizdus sukčiavimas", – tvirtino pašnekovas.

Vyras rimtai suabejojo, ar jį ir jo draugę vežęs taksistas legaliai užsiima šia veikla.

Įmonės mašinos – tvarkingos

Pastaruoju metu tos pačios įmonės taksistų veikla užkliūva daugeliui gyventojų.

"Šiomis dienomis dukart patekau į panašią situaciją. Pasiskambinus iškvietimo numeriu atvažiuoja taksi be skiriamųjų ženklų – neturi plafono, geltonų taksi mašinos numerių, ant durų tik keletas lipdukų, kad "Memelio taksi". Įdomu, kas čia per apsišaukėliai nelegalai? Juk pavėžėjai nedirba racijomis, tik išmaniosiomis programėlėmis", – nesuprato kitas klaipėdietis.

"Memelio taksi" veiklą administruojantis Artūras Gracholskis tikino, kad įmonei priklauso tik tvarkingai paženklintos ir reikalavimus atitinkančios taksi mašinos.

Esą veikiausiai klientai susidūrė su pavėžėjais, kuriems taikomos kur kas lengvesnės taisyklės nei taksi vairuotojams.

"Visi įmonės automobiliai pažymėti, o kas iš tikrųjų vyksta mieste, nežinau. Gali būti, kad taip elgiasi ne mūsų darbuotojai, nebent kuriam nors nupūtė plafoną. Matote, dabar pasikeitus tvarkai atsirado daug pavėžėjų, dirbančių baltais numeriais ir be plafonų. Visame mieste dėl to prasidėjo netvarka. Tie, kurie planšetėse turi mobiliąsias aplikacijas, važiuoja be plafonų. Dėl jų Klaipėdoje tikrai prasta situacija", – tvirtino A.Gracholskis.

Vagia klientus?

Bendrovės atstovo teigimu, vadinamieji pavėžėjai per radijo ryšį taip pat klausosi informacijos apie iškvietimus. Todėl, galima sakyti, užsiima svetimų klientų medžiokle.

"Susideda aplikacijas, racijas, klausosi svetimų dažnių. Absurdiška sistema. Jie net neturi teisės stovėti mieste, bet vis tiek laukia klientų prie barų, kur dideli žmonių srautai", – piktinosi A.Gracholskis.