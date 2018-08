Tiksinti bomba: Klaipėdos mokyklose trūksta 19 pedagogų

500 daugiau mokinių

Naujus mokslo metus Klaipėdoje pradės per 19,5 tūkst. mokinių.

Laukiama apie 1 970 pirmokų – jų bus šešiais mažiau nei praėjusiais metais.

Skaičiuojant bendrai, uostamiesčio įstaigose mokinių skaičius tik auga – į mokyklas eis apie 500 daugiau vaikų nei praėjusiais mokslo metais.

"Mes išleidžiame daug mažiau abiturientų nei ateina pirmųjų klasių mokinių. Dėl to mokyklose toks skirtumas ir susidaro", – paaiškino Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Laima Prižgintienė.

Optimistiškai nuteikia tai, kad Klaipėda – viena trijų Lietuvos savivaldybių, kuriose kasmet daugėja moksleivių.

"Visur kitur katastrofiškai mažėja", – teigė L.Prižgintienė.

Jos žodžiais tariant, tik Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės nesusiduria su šia problema.

"Norime pasidžiaugti, kad pačiame įstaigų tinkle pokyčių nėra daug, bet ir jie – gana pozityvūs. Neuždarėme nei darželių, nei mokyklų. Nebuvo įtampos bendruomenėse. Nebeturime pagrindinių mokyklų, išskyrus specialiąsias, nes Vitės pagrindinė mokykla jau tapo progimnazija. Dar viena naujiena – sporto klasė Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Šiemet komplektavome tik vieną tokią pabandymui. Norinčiųjų buvo tikrai nemažai, mokiniai turėjo išlaikyti testą, kad įsivertintų savo sporto pajėgumą. Surinkti 32 mokiniai, kuriems bus organizuojamos rytinės treniruotės. Tikimės, kad ateityje turėsime klaipėdiečių olimpinių čempionų", – akcentus dėliojo L.Prižgintienė.

Neranda 19 pedagogų

Prabilta ir apie visoje Lietuvoje stipriai jaučiamą mokytojų stygių.

Pagal mokyklų pateiktus duomenis, vienuolikoje jų gali trūkti apie 19 pedagoginių darbuotojų ar mokytojo padėjėjų: pasigendama pradinio ugdymo, rusų kalbos, chemijos, matematikos, fizikos ir kitų sričių mokytojų.

Šiuo metu mokyklų vadovai jų intensyviai ieško.

"Galbūt studentus ar pensinio amžiaus pedagogus kalbins ateiti, be to, yra pavaduotojų su pradinių klasių pedagogo išsilavinimu. Vaikai be mokytojo neliks", – patikino L.Prižgintienė.

Septyniose įstaigose atsirado ir priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo pedagogų, auklėtojo padėjėjų poreikis.

Anot vedėjos, palyginti su Lietuvoje esama situacija, trūkstamų mokytojų skaičius Klaipėdoje nėra didelis.

Tai yra visos respublikos problema.

"Tai yra visos respublikos problema. Didelis šios užprogramuotos bombos sprogimas gali įvykti po penkerių metų. Švietimo ir mokslo ministerija problemą žino. Bijome, jei dar paankstins pradinį ugdymą, mokytojų trūkumas bus išties labai didelis", – samprotavo L.Prižgintienė.

Plaukios daugiau antrokų

Šiemet į švietimo sistemą atkeliauja nemažai pokyčių. Pereinama nuo mokytojų valandinės darbo apmokėjimo sistemos prie etatinio.

Taip pat keičiasi mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarka.

Parengta ir pamažu iki 2020-ųjų bus įgyvendinama Švietimo paslaugų modernizavimo programa, pagal kurią mokyklose bus atnaujinami kompiuteriai, kuriamos išmaniosios klasės.

Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje papildomai įdarbinti penki psichologai, kurie teiks reikiamą pagalbą ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenėms.

Dvigubai didėja antrųjų klasių mokymo plaukti programos apimtis (nuo 18 iki 32 valandų).

Neišlaiko lietuvių kalbos egzamino

Aptardama naujoves mokyklose, Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Virginija Kazakauskienė pasidžiaugė ir gerais uostamiesčio abiturientų egzaminų rezultatais.

Išnagrinėjus praėjusius valstybinius brandos egzaminus bei palyginus laikiusiųjų ir išlaikiusiųjų rezultatus, Klaipėdos miesto vidurkis yra aukštesnis nei šalies.

"Mūsų mokinių rezultatai, kaip visada, yra aukštesni už šalies vidurkį. Visi pasirinkusieji abiturientai išlaikė užsienio kalbų egzaminus, silpniau sekėsi lietuvių kalbos ir matematikos egzaminai. Šiemet kaip niekada daug užderėjo šimtukų, iš viso – 197, juos gavo 139 abiturientai", – skaičiavo pavaduotoja.

Daugiausia neišlaikyta lietuvių kalbos ir matematikos egzaminų.

Vasaros poilsiui savivaldybė skyrė 50 tūkst. eurų, iš viso finansuota 40 įvairaus pobūdžio – meninio, sportinio, kultūrinio, mokslinio – programų.

Organizuotos ir neformaliojo vaikų švietimo programos. Jos vyko birželį ir užėmė 6 213 uostamiesčio vaikų.

Paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programų akreditacijai ar jų pratęsimui dar galima teikti iki rytojaus.

Šiemet ugdymo įstaigoms ir jų aplinkai tvarkyti Klaipėdoje iš viso skirti beveik 6 mln. eurų.

Laukia koncertas

Šiemet mokslo metų pradžios renginiai vyks rugsėjo 3 d., pirmadienį.

Tradicinė pirmoji pamoka miesto mokiniams startuos Lietuvininkų aikštėje 9 val. Renginiai mokyklose prasidės nuo 10 val.

"Švyturio" arenoje 18 val. laukia atlikėjų Beatrich ir Leono Somovo koncertas, bilieto kaina – 1,50 euro. Juos galima įsigyti internetu www.bilietai.lt.