Į „zuikių“ medžioklę uostamiestyje – su vaizdo kameromis

Naudojimasis viešuoju transportu Klaipėdoje tampa vis labiau civilizuotas – mažėja be bilietų važiuojančių keleivių, o kontrolieriai, siekdami apsidrausti nuo konfliktinių situacijų, patikrinimuose naudoja vaizdo filmavimo kameras.

Nuo liepos pradžios viešojo transporto kontrolierių tarnybinėse liemenėse įtaisytos vaizdo filmavimo kameros.

Šios naujovės esą prireikė tam, kad būtų lengviau išsiaiškinti konfliktines situacijas, kurių kontrolierių darbe išvengti ne visada pavyksta.

Nuo 2009-ųjų vasaros, kai keleiviai į miesto autobusus Klaipėdoje įlaipinami tik pro priekines autobusų duris, kelionės viešuoju transportu tapo kur kas labiau civilizuotos, be to, sumažėjo pažeidėjų, važinėjančių be bilietų.

Sumažėjo įtampos ir streso, kuriuos neretai sukeldavo kontrolierių pasirodymas autobusuose. Esą konfliktų sumažėjo, kaip, beje, ir "zuikių", kurių per dieną dabar pasitaiko tik 10–15, o anksčiau jų būdavo kur kas daugiau.

"Viešojo transporto keleivių patikrinimų skaičius iki liepos pradžios buvo nepakitęs, tačiau dabar, pasirašę naują kontrolės sutartį, patikrų šiek tiek padidinome. Sumažėjo skundų, kad kontrolieriai viršija savo įgaliojimus. Situacija pagerėjo, kai patikrinimų metu pradėtos naudoti vaizdo filmavimo kameros, manome, kad ir tai veikia prevenciškai. Ta pati praktika taikoma ir Vilniuje, Kaune, Šiauliuose", – teigė viešosios įstaigos "Klaipėdos keleivinis transportas" Teisės ir administravimo departamento vadovas Julius Paulikas.