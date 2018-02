Draugiška aplinka kitokiam jaunuoliui ir įtraukimas į darbo rinką per meną

Jaunimo organizacijos iš Lietuvos, Olandijos, Kipro ir Italijos susibūrė į partnerystę bei parengė Erasmus+ Jaunimo mainų projektą „Job Through the Art“ („Darbas per meną‘).

Bendras projekto tikslas buvo ugdyti jaunų žmonių, įskaitant turinčių psichikos sutrikimus, įgūdžius ir gebėjimus, reikalinguss sėkmingai integracijai į darbo rinką. Taip pat šiuo projektu siekėme didinti verslo pasaulio informuotumą ir suteikti potencialiems darbdaviams žinių apie specialiuosius poreikius, prisidėti prie jaunų žmonių, turinčių emocijų ir/ar elgesio neįprastų bruožų, įtraukimo į visuomenę.

Pagrindinio tikslo siekėme per meno terapiją, meniškas užduotis, susitikimus su menininkais mėgėjais ir profesionalais. Visos veiklos vyko 2017 m. spalio 6-15 d. Melnragėje, viešbutyje "Morena". 34 sveiki bei turintys psichinių ir/ar fizinių negalavimų jaunuoliai (pavyzdžiui, įvairiapusio raidos ir bipolinį sutrikimą) ir juos lydintys asmenys iš organizacijų "Drawing to Health" (Olandija), "Learning Center for Youth" (Kipras), Consorzio Comunita' Solidale Societa' Cooperativa Consortile (Italija) ir VšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" (Lietuva) leido laiką kartu draugiškoje atmosferoje, mokydamiesi verslumo, įvairių meno technikų, tolerancijos, darbo komandoje, pažindami kitas Europos kultūras.

Menas ir verslumas – projekto ašis. Mainų dalyviai susitiko su profesionalia fotografe Dovile Čižaite-Jonike, taip pat Aira Bendikaite, piešiančia portretus pieštuku iš nuotraukų, Elena Žaromskiene, dekoruojančia keramikos indus, Asta Šomkaite, gaminančia autorinius juvelyrinius papuošalus bei Giedre Vinkšnaite, kuriančia keramikos dirbinius. Dauguma jaunuolių ir juos lydinčių asmenų buvo įvairių sričių menininkai mėgėjai (įskaitant ir tuos, kurie turi psichikos sutrikimų ir fizinę negalią) – fotografai, dailininkai, keramikai. Susitikimai su smulkiais verslininkais parodė, kad meniniai gebėjimai, mėgstamas užsiėmimas gali tapti pragyvenimo šaltiniu, bet tuo pačiu atskleidė, kad net ir dirbant individualiai reikia turėti tam tikrų savybių (punktualumo, atsidavimo darbui, bendravimo) ir atitinkamų žinių (buhalterijos, strateginio planavimo, verslo vadybos). Meniškas "versliukas" – tinkamas užsiėmimas asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, nes galima dirbti namuose bendraujant su klientais socialiniuose tinkluose, yra galimybė lanksčiai planuoti savo darbo laiką, savarankiškai mokytis. Be to, bet kuri meninė veikla atpalaiduoja, skatina kūrybiškumą, suteikia neaprėpiamos erdvės saviraiškai.

VšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" šiame projekte bendradarbiavo su kitomis miesto švietimo įstaigomis.

Klaipėdos valstybinės kolegijos Turizmo ir rekreacijos katedros studentai parengė teatralizuotą ekskursiją po Klaipėdos senamiestį "Klaipėda – amatininkų ir menininkų miestas". Kiekvienas dalyvis nudžiugo ekskursijos pabaigoje gavęs Klaipėdos turisto pasą.

E. Galvanausko profesinio mokymo centras prisidėjo prie sklaidos renginio organizavimo, kur projekto partneriai pasidalino darbo su jaunuoliais, turinčiais specialiųjų poreikių, patirtimi. Nevyriausybinė organizacija iš Kipro pristatė įtraukimo į darbo rinką modelį, skirtą jaunuoliams su negalia. Ši organizacija padeda įdarbinti jaunimą įmonėse: pirma atliekama stažuotė, o paskui jaunuolis su negalia įdarbinamas. Asociacija iš Italijos sėkmingai įdarbina jaunimą su specialiais poreikiais turizmo ir žemės ūkio srityje. Socialinė įmonė iš Olandijos suteikia darbo jaunimui, pasižyminčiam autizmo spektro sutrikimais bei atlieka asmenybės pažinimo testą naudojant piešimo techniką. Gavus testo rezultatus psichologai pateikia rekomendacijas kaip lavinti asmens socialinius įgūdžius. Sklaidos renginio metu patys jaunuoliai pristatė, kaip jie jaučiasi visuomenėje, kaip mokosi dirbti kartu su visais.

Jaunimo mainų metu Klaipėdoje išmokome tolerancijos, kantrybės ir atidumo vienas kitam. Reikėjo įveikti nemažai iššūkių – kažkam padėti nugalėti viešo kalbėjimo baimę, kitiems – nukeliauti pėsčiomis ilgesnį atstumą. Sunkiausia buvo priimančiajai organizacijai, nes teko atsižvelgti į skirtingą dalyvaujančių ir lydinčių asmenų amžių, sveikatos būklę – ne visiems dalyviams tiko intensyvi programa, buvo svarbu išvengti dalyvių emocinio ir fizinio išsekimo. Dar didesnis iššūkis buvo suburti bendrai veiklai skirtingą bendruomenę, kad niekas nenuobodžiautų ir nepasijustų nereikalingas. Dalyviai buvo iš keturių skirtingų šalių, amžius – nuo 15 iki 60 metų, sveiki ir turintys problemų su fizine ir psichine sveikata, tautinės mažumos, puikiai ir silpnai mokantys anglų kalbą. Kažką pavyko įgyvendinti, kažko – ne, bet mes visuomet mokomės iš savo klaidų!

Kiekvienam dalyviui buvo įteiktas Youthpass pažymėjimas, kuris atspindi jaunimo mainų metu įgytą patirtį.

Komentaras

Kathleen Tan, projekto „Job Through the Art“ dalyvė iš Olandijos

Aš iki šiol neturėjau darbo ir mokymosi patirties su žmonėmis, turinčiais specialiųjų poreikių. Projekto metu iš individualistės tapau naudingu multikultūrinės bendruomenės nariu, padedančiu kitiems dalyviams įveikti problemas.

Straipsnį parengė projekto koordinatorius VšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras"