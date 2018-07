Buriuotojui B. Rožinskui – atminimo knechtas Klaipėdoje

„Aš, lietuvis Bronius Rožinskas, gerbdamas ir mylėdamas savo tautą ir tėvynę Lietuvą pasiryžau jachta perplaukti Atlanto vandenyną. Iš Lietuvos per Lenkiją vykdžiau savo kelionę. Su nuosava burine jachta perplaukiau Atlanto vandenyną, pasiekiau Floridą, iš ten per Panamos kanalą, Ramųjį vandenyną į Los Angeles, Calif. Šią kelionę padariau lietuvių tautos garbei“, – taip rašė Atlanto užkariautojas po garsios savo kelionės.

B.Rožinskas gimė 1912 metais, Šeduvoje. Jis pirmasis lietuvių buriuotojas, jachtos "Hermes-2" kapitonas, su trijų narių įgula perplaukęs Atlanto vandenyną. Vykdant paskutinę valią, jo pelenai išbarstyti Ramiajame vandenyne, kad pradėtų kelionę atgal į Lietuvą.

„Šis žmogus yra nepelnytai pamirštas, jis gūdžiais 1962–1963 metais susiorganizavo ir jachta išplaukė į žygį, jis pirmasis lietuvis perklaukęs Atlanto vandenyną ir šį žygį skyrė lietuvių tautai“, – pabrėžė B.Rožinsko atminimo įamžinimo iniciatorius, buriuotojas Arūnas Burkšas.

Bronius nuo mažens domėjosi buriavimu. 1934 metais persikėlė į Klaipėdą. Buriavo Kuršių mariose. 1938 metais įstojo į buriavimo mokyklą Smiltynėje. 1939 metais, vokiečiams okupavus Klaipėdą, jis išsikėlė į Kauną, o 1941-aisiais – į Vilnių. Pokaryje dirbo Trakų jachtklubo skyriaus vedėju instruktoriumi, turėjo nuosavą jachtą „Hermes“. Savo kelionėms su ja turėjo apsiriboti Sovietų Sąjungos vidaus vandenimis, net į Baltijos jūrą B.Rožinskui nebuvo leidžiama išplaukti.

1959 m. emigravo į Lenkiją ir apsigyveno Ščecino mieste, kur pradėjo ruoštis ilgesnei kelionei per vandenyną.

Kelionės pabaigoje jachtos „Hermes-2“ savininkas ir kapitonas B.Rožinskas raštiškai pareiškė, kad šį žygį atliko lietuvių tautos garbei.

„Atstumas per Atlantą yra apie 4 tūkst. jūrmylių. Šiandien mes savo sportiniais laivais šį atstumą galime įveikti per 10 parų, B.Rožinsko kelionė buvo sudėtinga ir sunki, Atlantą jis įveikė per gerus porą mėnesių. Šitas įvykis yra likęs Lietuvos buriuotojų istorijos paraštėje, todėl norime atstatyti teisingumą. Ir naujas knectas Dangės krantinėje skirtas jam“, – pabrėžė A.Burkšas.