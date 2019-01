Baigiantis metams uostas praturtėjo

Rekordinis kapitalo didėjimas

Valstybės valdoma įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Vyriausybės nutarimu 9 mln. 484 tūkst. 754 eurais padidino kapitalą.

Kapitalo padidėjimas atsirado iš 2017 metų dalies pelno, kuris buvo paskirtas į rezervą, ir Uosto direkcijos 2018 metais per 8 mėnesius įsigyto turto.

Valstybės nuosavybę atitinkantis Uosto direkcijos turtas pastaraisiais metais nuolat didėjo. 2017 metais jis siekė 430 mln. 425 tūkst. Eurų. 2018 metų rugsėjį turto dalis padidinta 28,83 mln. eurų, o baigiantis 2018 metams dar minėta 9,48 mln. eurų suma. Iš viso per 2018 metus Uosto direkcijos turto didėjimas siekė per 38 mln. eurų ir buvo didžiausias per visus metus nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

Nebežada vykdyti akcionavimo

Iki šių metų liepos 1 d. Uosto direkciją buvo planuojama akcionuoti.

Tačiau, panašu, kad tai neįvyks. Iškilo abejonių, ar tikslinga keisti dabartinės uosto direkcijos ir kitų valstybės valdomų įmonių valdymo formą.

Vykstant valstybinių įmonių pertvarkymui į bendroves iškilo nemažai juridinių klausimų ir tam tikrų teisinių niuansų. Prieš akcionavimą griežtokai pasisakė kai kurios Lietuvos specialiosios tarnybos.

Padarius valstybės įmones akcinėmis bendrovėmis iškiltų pavojus, kad akcijos, o kartu ir valstybės turtas iš jų galėtų būti greičiau „išsiurbiamas“.

Ne kokiu pavyzdžiu tapo ir Talino uosto valdymas, kai 30 proc. jį valdomos bendrovės akcijų buvo pradėta pardavinėti per biržą.

Akcionavus valstybės valdomą Uosto direkciją susilpnėtų ir uosto kapitono galios. Dalį dabartinių uosto kapitono galių būtų tekę perduoti Lietuvos transporto saugos administracijai.

Uostui – trys nauji sklypeliai

Baigiantis 2018 metams buvo sprendžiamas klausimas dėl Uosto direkcijos valdomos teritorijos padidinimo.

Prie jos nuspręsta prijungti 2,6289 ha ir 0,4419 ha žemės sklypus Klaipėdoje Strėvos g.4, kur buvo vaistų sandėlis. Šiame sklype yra ir 10 864 eurų vertinamas apleisto vaistų sandėlio turtas - iš esmės pamatų dalys. Jo statybos kažkada buvo sustabdyta, sienos išgriautos. Statinio likučiai yra netinkami, juos reikės nugriauti.

Taip pat būtų prijungtas ir nedidelis 0,2454 ha sklypelis Mituvos g. 2 Klaipėdoje.

Šie sklypeliai buvo numatyti pasienio kontrolės postui įrengti, bet tai paskirčiai jie pasirodė nesantys tinkami.

Pilies pasienio kontrolės posto statybai buvo pasirinkta visai kita vieta.

Uosto direkcijai perėmus minėtus sklypus būtų gerinamas susisiekimas su uosto kompanijomis. Mituvos, Nemuno ir Strėvos gatves numatyta platinti. Jomis judėtų uosto transportas.